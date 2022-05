FTD Educação anuncia vagas de emprego pelo país

A FTD Educação, editora brasileira, divulga vagas de trabalho em aberto. Para se tornar membro da equipe, é fundamental seguir algumas exigências que serão descritas em cada vaga. Veja, a seguir, quais as funções estão disponíveis e confira as instruções para se inscrever.

FTD Educação anuncia vagas de trabalho para o país

Criada em 1902, a FTD é uma editora brasileira pertencente aos irmãos Maristas. A instituição tem como missão levar uma educação transformadora até as escolas. Seu intuito é auxiliar na formação de crianças e jovens como cidadãos protagonistas.

Com um grupo de funcionários altamente capacitado e diversificado, focado em buscar as melhores soluções para seus clientes, a instituição divulgou recentemente, novas oportunidades para o país. Confira abaixo as oportunidades disponibilizadas e faça sua inscrição.

Analista de Administração Pessoal Jr (São Paulo);

Consultor Comercial (Mato Grosso);

Editor de Arte – Vaga Exclusiva para Negros (São Paulo);

Revisor de Textos (São Paulo);

Analista em Processos Pleno (Guarulhos);

Banco de Talentos – Pessoa com Deficiência

Analista de Fluxo (São Paulo);

Gerente de Engajamento Digital (São Paulo);

Especialista de Produtos Digitais (São Paulo);

Inspetor de Qualidade (Guarulhos).

Como se inscrever

Para ser integrante da equipe de funcionários da FTD Educação, é importante seguir as exigências específicas para cada vaga de emprego. Para saber mais a respeito da empresa, das oportunidades ofertadas, especificações de cada cargo , cadastrar o currículo e concorrer a uma das vagas, acesse o link de participação.

