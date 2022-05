(Funcionando) Ative o Tubi na Smart TV, FireStick, Apple TV, Roku, TiVo

Você pode assistir a programas de TV e web gratuitamente na Tubi TV. A Fox Corporation administra o serviço de streaming. Com o Tubi TV, você pode assistir a milhares de filmes e programas de TV de todos os principais estúdios. No geral, este é um excelente aplicativo gratuito de séries da web.

E você pode ativar sua conta Tubi TV escolhendo seu dispositivo de streaming e seguindo as etapas mencionadas neste artigo. Continue lendo.

Como ativar o Tubi em 2022

Para acessar o conteúdo da Tubi TV, você deve primeiro criar uma conta. E o processo é totalmente gratuito.

Depois de criar uma conta, você pode acessar facilmente o conteúdo. Agora, você pode ativar o Tubi TV em várias plataformas de streaming seguindo as etapas abaixo.

Ative o Tubi na Apple TV

Você pode ativar a Tubi TV na Apple TV seguindo estas etapas:

Nas suas Apple TV abra a App Store.

abra a App Store. Em seguida, encontre o Tubi navegando ou pesquisando.

Para baixar, clique no Botão Obter . E baixe e instale o aplicativo.

. E baixe e instale o aplicativo. Após a instalação, inicie o Aplicativo Tubi .

. Em seguida, faça o login ou cadastre-se clicando em Entrar ou Registro.

ou Depois disso, clique em Entrar Conectados.

Conectados. E sua Apple TV exibirá um código de ativação.

Agora, você pode ativar sua conta visitando tubitv. com/activate.

Você pode entrar com seu endereço de e-mail ou conta do Facebook se ainda não estiver conectado na web.

Acesse clicando em Entrar .

. Agora, insira o código de ativação exibido na tela da sua Apple TV.

E clique no botão Enviar.

É isso.

Ative o Tubi no Amazon Fire TV

Você pode ativar o Tubi TV no Firestick seguindo as etapas abaixo.

Abra o Firestick . E. Procure o Aplicativo de TV Tubi .

. E. Procure o . Agora, nos resultados, localize o aplicativo Tubi TV.

Obtenha o aplicativo e instale-o.

Acesse clicando Inscrever-se . Em seguida, copie o código de ativação.

. Em seguida, copie o código de ativação. Agora, visite tubitv.com/activate no seu navegador.

O código de ativação deve ser colado aqui.

E clique no botão enviar para ativar.

Isso é tudo que você precisa fazer,

Ativar Tubi Android TV

As etapas a seguir irão guiá-lo através ativando a Tubi TV na Android TV:

Role até Aplicativos na tela inicial da Android TV.

Escolha o aplicativo Google Play Store.

E encontre Tubi navegando ou pesquisando.

Encontre o aplicativo e selecione-o.

Então escolha Instalar .

. Agora, inicie o aplicativo Tubi depois de instalado.

Faça login ou cadastre-se clicando em Entrar ou Registro .

ou . Em seguida, clique em Entrar Online.

Haverá um código de ativação exibido.

Agora, vá para tubitv.com/activate em um navegador da web.

Você pode fazer login com seu endereço de e-mail ou conta do Facebook inserindo suas credenciais.

O código de ativação deve ser inserido lá.

E clique no botão Enviar.

Isso é tudo.

Ativar Tubi no Roku

Para ativar a TV Tubi na TV Roku, Siga esses passos:

Lançar Roku TV. Clique no botão adicionar canal.

Clique no Agora, abra a loja do canal. E procure o aplicativo Tubi TV.

Agora, instale Tubi .

. E, em seguida, inicie o canal Tubi. E, entre lá.

Faça uma cópia do código de ativação.

Use um navegador da web como o Google Chrome para acessar tubi.tv/activate.

O código de ativação deve ser colado lá.

E, clique no botão ativar.

Os usuários da Roku TV agora poderão assistir ao conteúdo da Tubi TV.

Ative o Tubi no Apple Smartphone

Se você possui um smartphone da Apple, veja como ativar o Tubi TV.

Acesse o Loja de aplicativos da Apple do seu smartphone.

do seu smartphone. Escolha o Aplicativo de TV Tubi a partir dos resultados da pesquisa.

a partir dos resultados da pesquisa. E abra o aplicativo Tubi TV depois de instalá-lo.

O código de ativação deve ser copiado de lá.

Agora, para ativar, vá para tubitv. com/activate.

Por favor, insira o código de ativação lá.

Selecione um provedor de TV.

Faça login usando suas credenciais.

Agora, os usuários de smartphones da Apple poderão transmitir seu conteúdo favorito da Tubi TV a qualquer hora, em qualquer lugar.

Ative o Tubi no PlayStation (PS4/PS5)

A Tubi TV pode ser ativada em um PlayStation seguindo estas etapas:

Nas suas PlayStation vá para a categoria TV e Vídeos.

vá para a categoria TV e Vídeos. Encontre Tubi TV percorrendo.

E, lançar Tubi .

. Agora, vá para a linha superior do aplicativo.

E clique em Entrar. Você também pode registro se você não tiver uma conta.

se você não tiver uma conta. Você receberá um código de ativação após o login.

Agora, em um navegador, vá para tubitv. com/activate.

E, inscreva-se para uma conta Tubi ou faça login.

O código de ativação deve ser inserido no campo fornecido.

Agora, você pode começar a assistir Tubi TV.

Ative o Tubi no Android

A Tubi TV também pode ser acessada em telefones Android, assim como em iPhones. Aqui está como.

Abra o Loja de aplicativos do Google . Procure o aplicativo Tubi TV.

. Procure o aplicativo Tubi TV. Instale clicando no botão.

Agora, faça login na sua conta ou cadastre-se.

E. copie o código de ativação.

A visita tubi.tv/activate.

Se ainda não o fez, entre na TV Tubi.

Agora, cole o código de ativação. E, pressione Ativar.

É isso.

Ative o Tubi no Xbox One

A Tubi TV requer um método diferente para ser ativado no Xbox One. Aqui estão as opções:

Faça login usando um e-mail:

No seu Xbox One, abra o aplicativo Tubi.

Faça login selecionando Entrar.

Faça login usando seu endereço de email.

Coloque seu endereço de e-mail e senha para sua conta Tubi.

Faça login clicando em Entrar.

Sua fila e histórico agora estarão acessíveis no Xbox One.

Faça login on-line com um navegador da Web:

Inicie o Aplicativo Tubi . Em seguida, selecione Entrar.

. Em seguida, selecione Entrar. Clique em Entrar na Web.

Nas suas Tela do Xbox One Siga os passos.

Siga os passos. Você pode ativar sua conta tubi tv via tubitv. com/activate.

Faça login na sua conta.

Seu Xbox One mostrará o código.

Por favor, clique em Enviar.

Os programas e filmes do Tubi serão adicionados automaticamente ao seu Xbox One.

Amazon Fire Stick

É um método muito simples. Basta seguir estes passos:

Clique na pesquisa ícone . E, digite Tubi TV.

. E, digite Tubi TV. A partir dos resultados, escolha Tuba TV.

Instale-o ou baixe-o agora.

Navegue até o canal de TV Tubi.

O código de ativação deve ser copiado de lá.

Agora, para ativar, vá para tubitv. com/activate.

E, por favor, digite o código de ativação lá.

Escolha seu provedor de TV.

Faça login no site do seu provedor de TV.

Agora, você pode assistir seus programas favoritos na Tubi TV assim que estiver logado.

Ative o Tubi na TV Samsung

As etapas para ativar o Tubi TV em uma TV Samsung são as seguintes:

Abra a Play Store na sua Samsung Smart TV. Procure o Aplicativo de TV Tubi . Em seguida, encontre e baixe o aplicativo Tubi TV.

. Em seguida, encontre e baixe o aplicativo Tubi TV. E, almoço no aplicativo Tubi. Faça login ou registre-se depois de abri-lo.

Você receberá um código de ativação.

Agora, abra um navegador da Web e navegue até tubitv. com/activate.

Digite seu ID de e-mail ou credenciais da conta do Facebook para acessar sua conta.

Clique no botão enviar depois de inserir o código de ativação que você copiou.

Assim, você poderá transmitir programas de TV Tubi.

Ative o Tubi no TiVo

Se você possui um dispositivo TiVo, você pode entrar e ativar TV Tubi seguindo estes passos:

No seu dispositivo TiVo, abra o aplicativo Tubi.

Registre-se ou Entrar .

. Em seguida, um código de ativação aparecerá.

Você pode ativá-lo em seu computador ou dispositivo móvel acessando tubitv. com/activate.

Registre-se ou faça login se você ainda não estiver conectado.

Você deve inserir o código que aparece na tela da TV depois de se registrar ou entrar.

O TiVo vem pré-instalado com Tubi TV. Não precisa ser instalado do zero.

Perguntas frequentes

O que é um código de ativação da TV Tubi?

Existem dois caracteres e um número no código de ativação do Tubi, separados por um hífen. Ele é usado para verificar e ativar sua conta Tubi TV para que você possa acessar o conteúdo.

Como encontrar Tubi na Smart TV?

Tubi é facilmente encontrado na loja de aplicativos de qualquer Samsung, LG ou outra smart TV. Também pode ser encontrado na categoria de vídeo.

Você só precisa procurar por Tubi. E, o aplicativo aparecerá. E, uma vez instalado, você precisará ativá-lo.

Por que o Tubi não está funcionando?

Se você estiver tendo problemas com o Tubi no seu dispositivo Android, siga estas etapas de solução de problemas. Primeiro, certifique-se de ter a versão mais recente do seu sistema operacional.

Você também pode sair do aplicativo e reiniciá-lo. Como alternativa, você pode fechar o aplicativo em segundo plano e reabrir o Tubi. Pode ser necessário reiniciar o dispositivo para fazer isso.

Palavras finais

Quando o O código de ativação da Tubi TV não funciona, significa que expirou. E, ao sair do aplicativo, você pode receber um novo código de ativação. Um novo código de ativação aparecerá quando você reabrir o aplicativo. Caso contrário, o aplicativo pode ser desinstalado e reinstalado. Você receberá um novo código de ativação depois de abrir o aplicativo.

