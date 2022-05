Fundação Hospitalar José Athanázio – SC abre Concurso público

Em Santa Catarina, a Fundação Hospitalar José Athanázio (FHJA) abre novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Copeira (1 vaga); Nutricionista; Analista Financeiro; Auxiliar Administrativo (1 vaga); Faturista (1 vaga); Analista de Compras (1 vaga); Analista de Recursos Humanos; Técnico de Segurança (1 vaga); Psicólogo Organizacional; Fisioterapeuta; Assistente Social e Eletricista; Analista de Quantidade; Analista de TI; Assessor de Imprensa; Farmacêutico (1 vaga); Atendente de Farmácia (1 vaga); Técnico em Raio-X (1 vaga); Enfermeiro (1); Enfermeiro Obstetra (1 vaga); Auxiliar de Cozinha (1 vaga); Almoxarife (1 vaga); Técnico em Enfermagem (1); Porteiro; Costureira (1 vaga); e Cozinheira (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.275,00 a R$ 5.000,00 ao mês, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 14h do dia 31 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Aprender.

O candidato deverá prestar BASTANTE ATENÇÃO ao selecionar o cargo desejado para a realização da prova, pois depois de inscrito e com o efetivo recolhimento da taxa de inscrição do cargo NÃO será possível cancelar sua inscrição ou mudar de cargo. Por isso, recomenda-se a leitura completa do Edital antes de formalizar a inscrição, ressalta que o candidato poderá optar por UM ÚNICO CARGO.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. As avaliações serão realizadas no dia 26 de junho de 2022.

O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 01/2022