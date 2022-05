Fundo do poço: CRB é dominado pelo Grêmio, segue sem vitória e amarga lanterna da Série B; confira os gols do jogo

O CRB perdeu mais uma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time alagoano foi derrotado, na noite deste sábado (30), pelo Grêmio, em Porto Alegre, pelo placar de 2×0. Os gols do jogo foram marcados por Elias e Diogo Silva (contra). Com o resultado, o CRB segue amargando a lanterna da Série B. O…

Lucas Bubols/Grêmio Foto Ball Porto Alegrense

O CRB perdeu mais uma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time alagoano foi derrotado, na noite deste sábado (30), pelo Grêmio, em Porto Alegre, pelo placar de 2×0. Os gols do jogo foram marcados por Elias e Diogo Silva (contra).

Com o resultado, o CRB segue amargando a lanterna da Série B. O time alagoano segue sem vencer na competição. Ao todo foram três derrotas e um empate.

O Galo tem um jogo a menos na competição e soma apenas um ponto. O CRB volta a campo na próxima quarta-feira (4), para cumprir jogo valido pela 1ª rodada da Série B. O duelo diante do Novorizontino/SP será disputado no Estádio Dr. Jorge Biasi e havia sido adiado devido as finais do Campeonato Alagoano.