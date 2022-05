G20: definição e características  – Notícias Concursos

G20: resumo completo para as suas provas

Você sabe o que é o G20?

O grupo foi criado no ano de 1999 e é composto por 19 países e a União Europeia, um dos blocos econômicos mais importantes do mundo.

O tópico pode ser abordado por questões de história geral, geografia e também de atualidades, principalmente dentro da prova do ENEM.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o G20. Vamos conferir!

G20: definição

O G20, sigla para “grupo dos 20”, é formado pela União Europeia e 19 países que possuem as maiores economias do mundo. Os membros do grupo se encontram de forma periódica por meio de encontros nos quais são debatidos os andamentos da economia e da geopolítica mundial.

G20: membros

Os países membros do G20 são: Argentina, Arábia Saudita, Brasil, Alemanha, França, Reino Unido, Índia, República da Coréia, México, Canadá, Rússia, África do Sul, Austrália, Indonésia, China, Japão, União Europeia, Turquia, Itália e Estados Unidos.

G20: principais características

O G20 foi criado no ano de 1999, após um encontro com os membros do G7, ou seja, França, Canadá, Itália, Alemanha, Reino Unido, Japão e Estados Unidos. O objetivo da reunião era analisar os impactos da crise econômica que abalou o mundo entre os anos de 1997 e 1998.

A crise deixou evidente a necessidade de os países em desenvolvimento discutirem com mais precisão e ênfase quais deveriam ser as decisões econômicas tomadas em conjunto.

Com esse objetivo em mente, o primeiro encontro do Grupo dos 20 aconteceu em dezembro de 1999, na Alemanha.

G20: objetivos

O principal objetivo do Grupo dos 20 é alinhar políticas econômicas em comum que devem ser empregadas pelos participantes com o intuito de garantir uma maior estabilidade econômica global. Além disso, o grupo também planeja ações para fortalecer o crescimento sustentável e para modernizar a economia mundial.