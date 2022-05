Gangue do relógio: empresários alagoanos são alvos de ação criminosa em Maceió

Empresários alagoanos especulam estarem sendo alvo de um grupo criminoso especializado no roubo de relógios de luxo na capital alagoana. Ao menos três pessoas foram vítimas dos assaltantes esta semana, na capital alagoana. Um dos episódios foi registrado pelas câmeras de monitoramento de um restaurante instalado no bairro da Jatiúca. Era por volta das…

Empresários alagoanos especulam estarem sendo alvo de um grupo criminoso especializado no roubo de relógios de luxo na capital alagoana. Ao menos três pessoas foram vítimas dos assaltantes esta semana, na capital alagoana.

Um dos episódios foi registrado pelas câmeras de monitoramento de um restaurante instalado no bairro da Jatiúca. Era por volta das 14h30 desta quinta-feira (26), quando um suspeito aborda um empresário que chegava ao estabelecimento e exige o relógio.

Amigos da vítima, que estavam no local, ainda tentam correr e deter o acusado, mas sem êxito. Durante a ação, o suspeito deixou cair um celular e um revólver, que foram entregues à polícia judiciária.

Outras duas vítimas foram abordadas no bairro da Ponta Verde. Uma delas afirma que estava caminhando na orla quando um homem desceu da moto, colocou o revólver em sua cabeça e exigiu que entregasse o relógio.

Os relatos chamam a atenção pois ocorrem sempre próximo a estabelecimentos na área nobre da capital. Boletins de ocorrência foram registrados e as imagens também já foram entregues à Polícia Civil. Informações extraoficiais, no entanto, dão fala que os suspeitos integram uma organização criminosa que migrou do Estado de Pernambuco, especializada neste tipo de roubo.