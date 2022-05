Ganhador de Loteria pensou que estava milionário

É comum ver em filmes pessoas que vão dos dois extremos – riqueza e pobreza – de um dia para o outro, porém, um caso parecido aconteceu na vida real. Se você acha que já viu tudo o que tinha para ver nessa vida, se prepare. Pois, hoje, você conhecerá essa história do ganhador de loteria que pensou que estava milionário.

Então, saiba sobre a vida de um homem que pensou ter ganhado 50 mil na loteria, no entanto, o prêmio era de apenas 6 libras. Preste atenção nesse caso.

Essa história interessante e atípica é de um homem de 32 anos chamado Dean Smethurst. Ele pôde viver na pele o que muitas pessoas só veem nos filmes. Mas, diferentemente dos telespectadores do cinema, Dean não achou essa história nada engraçada.

Para começar, no dia 08 de maio deste ano, Dean acreditava piamente que foi contemplado com uma quantia em dinheiro no valor de aproximadamente 50 mil libras. A qual ele ganhou por meio do prêmio da Loteria Nacional do Reno Unido.

No entanto, antes de comemorar direito, logo na manhã do dia 09, Dean descobre que o prêmio não se tratava de 50 mil libras. Na verdade, se tratava de um valor surpreendentemente inferior: ele ganhou 6 libras somente.

Ganhador da Loteria: início da história

Então, certo dia, Dean estava em um supermercado e realizou sua aposta. Desse modo, alguns dias depois, quando estava novamente fazendo suas compras, um dos caixas o informou que ele ganhou na loteria. Com isso, Dean ficou surpreso, mas, a partir de agora, a confusão começa.

Quando Dean solicita o prêmio, o caixa diz que não poderia pagar o valor. Por isso, o até então ganhador da loteria acreditou que sua recompensa era o valor máximo, ou seja, 50 mil libras.

Além disso, para que Dean ficasse ainda mais convicto de que a sorte bateu em sua porta, o caixa disse que ele precisaria entrar em contato com os organizadores da loteria. Pois, ele não tinha condições de o pagar.

Seguindo, enquanto concluía as suas compras no supermercado, Dean aproveitou para conferir qual era seu prêmio no sorteio. O comprovante apenas afirmava que ele tinha ganhado um prêmio, logo, ele procurou informações junto ao site da loteria.

Portanto, ao se informar no site, constava que, caso o bilhete contasse tais informações, que eram aquelas do bilhete de Dean, os donos daqueles bilhetes receberiam uma quantia de valor superior a 50 mil reais. Ainda à noite ele tentou entrar em contato com a empresa, contudo, não conseguiu, pois, ela já se encontrava fechada.

Os planos para o futuro do ganhador da loteria

Dean entrou em estado de choque. Isso porque ele trabalhava como gerente em um supermercado. Além disso, realizava apostas em jogos de loteria há mais de 5 anos. Portanto, sua euforia foi tamanha que ele correu para casa para informar seus amigos e familiares.

Além disso, Dean já havia começado a fazer planos. Pois, sua casa estava em estado de um canteiro de obras, e ali seria onde ele começaria a investir seu dinheiro. Dessa maneira, o até então ganhador não conseguiu sequer dormir à noite, além de fazer planos de viajar com toda a família. Eles fariam uma viagem para Barbados nas férias.

A realidade vem à tona

Assim que amanheceu, às 8 horas da manhã da quinta-feira liberaram todas as linhas telefônicas. Então, Dean pegou o telefone e fez a ligação que ele acreditou que mudaria todo o seu panorama de vida.

Mas, a mudança não era como Dean esperava. Assim que ele conseguiu falar com um funcionário da empresa, ele soube de toda a verdade. Na verdade, a atendente que falou com Dean informou que ele realmente ganhou um prêmio, mas não era tão generoso como ele esperava.

O britânico ganhou “três mergulhos da sorte que valiam 2 libras” cada um deles. Por isso, o valor de seu prêmio era de 6 libras e não 50 mil como ele achava.

Após tamanha decepção, Dean solicitou uma folga do trabalho. Ele disse que não aguentaria encarar seus colegas depois de uma situação como aquela. Portanto, a única coisa que ele ganhou foi o consolo de sua mãe, que lhe preparou uma boa comida. Assim, ele descansou em casa e buscou se recuperar.