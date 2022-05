De acordo com informações do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), de 2021 a 2028, o comportamento da curva para gás associado acompanha a previsão da produção de petróleo.

Gás e produção de petróleo: previsão da produção dos recursos contingentes

De 2028 a 2031, os valores de RGO para Bacalhau foram ajustados de acordo com o Plano de Desenvolvimento, sendo superiores aos do PDE 2030. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, a previsão para o primeiro óleo na área do S-M-518 (Gato do Mato) foi postergada em 2 anos e passou para 2026.

Além disso, houve um aumento da produção no patamar. A previsão para o primeiro óleo em Sergipe-Alagoas Águas Profundas foi postergada em 1 ano e passou para 2026. Houve ajuste na previsão da produção para o C-M-539 (Pão de Açúcar, Seat e Gávea), informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Recursos previstos

O documento divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) informa que foi incluída nesta categoria de recursos a previsão da produção para o Campo de Juruá na Bacia do Solimões, com perspectiva de início em meados da década.

Alguns blocos foram devolvidos/suspensos. Os que mais contribuíram para a redução foram: Peroba, blocos da Bacia do Solimões e o SEAL-M-349, destaca o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Previsão da produção de recursos não descobertos – empresa

A redução na previsão é resultado da devolução de blocos, principalmente nas bacias Potiguar e do Solimões. Os recursos não descobertos em áreas contratadas são responsáveis por cerca de 7% da previsão da produção bruta de gás natural no último ano do decênio.

Previsão da produção dos recursos não descobertos união (RND-U)

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, não houve mudanças com relação ao ciclo anterior. Os recursos em áreas ainda sem contrato representam aproximadamente 3% da previsão da produção bruta de gás natural em 2031.

No PDE 2030, esses recursos representavam cerca de 1% da previsão da produção bruta de gás natural no último ano do decênio, destaca o documento divulgado pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

Previsão da produção bruta de gás natural no ambiente Pré-Sal

Para o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, a previsão da produção bruta de gás natural no Pré-Sal é superior à esperada no plano anterior. O crescimento resultou de ajustes nas previsões de Bacalhau, S-M-518 (Gato do Mato) e C-M-539 (Pão de Açúcar, Seat e Gávea).