GetNinjas disponibiliza vagas de emprego

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a GetNinjas, empresa brasileira de internet, com sede em São Paulo, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Sobre a GetNinjas

Nascemos em 2011, com o propósito de conectar quem precisa com quem sabe fazer. E desejamos ajudar quem precisa com muito empenho e prestatividade. A GetNinjas é uma empresa de internet brasileira, com sede em São Paulo, que gerencia a maior plataforma online para conectar clientes a prestadores de serviços por todo país. O aplicativo oferece serviços em diversas categorias, sendo mais de 200 tipos, que vão desde reformas e reparos, serviços domésticos até fotógrafos e designers.

getninjas.com.br