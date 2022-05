Em busca de uma oportunidade de emprego? O GetNinjas oferece vagas para área de tecnologia, em cargos e funções de diferentes níveis de senioridade.

Há chances para Especialista Mobile, Pessoa Analista de Governança da Informação, Pessoa Analista de Marketing de Performance Senior, Pessoa Analista de Parcerias, Pessoa Desenvolvedora Back-End Sênior (Ruby), Pessoa Desenvolvedora Front-End, Pessoa Engenheira de Dados Senior e Pessoa Product Designer Senior. Além disso, a empresa recebe currículos para seus bancos de talentos – a maioria deles, com foco em diversidade: inclusão de Pessoas 50+, pessoas LGBTQI+, pessoas pretas e pessoas com deficiência.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas a empresa oferece a seus colaboradores um pacote atrativo de benefícios, com Convênio Médico e Odontológico (SulAmérica), Vale alimentação/refeição, Vale transporte/estacionamento, aulas de yoga e ginástica laboral e possibilidade de trabalho home office. Além disso, em busca de um ambiente mais saudável, os funcionários têm acesso ao programa GetWell, que prevê sessões de psicoterapia gratuitas para todos que tenham interesse.

Sobre a empresa

O GetNinjas é o maior aplicativo de contratação de serviços da América Latina, sendo responsável por conectar profissionais de todo o Brasil e México com pessoas que precisam do serviço, atendendo com qualidade, facilidade e rapidez todos os tipos de necessidade. Atualmente, são oferecidos mais de 500 tipos de serviços dentro da plataforma, que registram anualmente mais de 5 milhões de pedidos de serviços por ano e mais de 3 milhões de profissionais cadastrados.

As contratações, aliás, vão de encontro com o momento da empresa, que recebeu R$ 47 milhões de aporte de fundos como Monashees, Kaszek e Tiger Group.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se candidatar pelo site https://getninjas.breezy.hr/, onde estão disponíveis todas as informações sobre os requisitos e escopo de atuação.