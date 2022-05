O Gi Group abre oportunidades inéditas para colaboradores capacitados que estão à procura de emprego. Com requisitos específicos para as vagas em questão, a empresa oferece salários compatíveis com o mercado e benefícios. Veja, a seguir, as informações sobre cada uma das oportunidades disponíveis.

Gi Group tem novas vagas de emprego pelo país

Quanto aos cargos, o Gi Group seleciona profissionais com nível de escolaridade a partir do médio ao superior, com proficiência nas áreas de conhecimento da Administração, Marketing, Recursos Humanos e demais conhecimentos relacionados.

Além da vaga e dos salários compatíveis com o mercado, a empresa ainda garante benefícios aos seus colaboradores, como assist. médica e odontológica, vale refeição e vale transporte.

Na lista que segue, estão as oportunidades e os locais para seu exercício, segundo informações do site Infojobs:

Analista de Customer Service (São Paulo / SP);

Analista de PCP (Primavera do Leste / MT);

Analista de Recrutamento e Seleção (Santo Amaro / SP);

Assistente de Marketing (Taboão da Serra / SP);

Estagiário em Eng. Agrícola ou Agrônoma (Taboão da Serra / SP);

Executivo de Negócios (São Paulo / SP);

Vendedor Júnior (Osasco / SP);

Auxiliar de Vendas (Timon / MA);

Consultor de Vendas (Barreirinhas / MA);

Assistente Administrativo PL (Bela Besta / SP).

Como se candidatar

Aos interessados nos cargos vagos pelo Gi Group, a inscrição está disponível no link de participação.

