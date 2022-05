Gocil divulga vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Gocil, empresa especializada em serviços de segurança, divulga vagas de emprego que abrangem diferentes níveis dentro da companhia. Para se candidatar também será necessário atender todas as exigências da função. Confira as oportunidades disponíveis.

Gocil oferece novas oportunidades de emprego

Fundada em 1985, a empresa Gocil é uma referência em serviços de segurança empresarial, segurança eletrônica e segurança pessoal. A companhia busca profissionais que se identifiquem com o perfil da empresa e atendam todos os requisitos mínimos da vaga que pretendem ocupar. Acompanhe as funções disponíveis para candidatura:

Porteiro – Sorocaba;

Auxiliar de Serviços Gerais Exclusivamente para PCD – Limeira;

Auxiliar de Serviços Gerais – Jardim Paulista;

Vigilantes Exclusivamente para PCD – São Paulo;

Líder de Serviços Gerais – São Paulo;

Atendente de Piso – São Paulo;

Assistente Financeiro Contas a Pagar – São Paulo;

Técnico de Operações – São Paulo;

Operador de Máquinas – São Paulo;

Vigilante Condutor de Veículos Motorizados – Salto;

Assistente de Logística – Bauru;

Vigilante Operador de Monitoramento – São Carlos;

Analista de Treinamentos – Salvador;

Técnico Eletrônica Pleno – São Paulo.

Como se registrar

Quer ocupar uma das posições na empresa Gocil? Os interessados devem residir nas cidades com cargos disponíveis e atender a todos os requisitos da vaga que pretende preencher. As inscrições estão sendo realizadas através do site de inscrições.

A companhia também disponibiliza aos novos colaboradores salários condizentes com as funções, além de benefícios que podem incluir: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte e vale alimentação.

