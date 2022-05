Governo dá sinal verde para a aprovação do auxílio-gasolina, diz TV

Se depender do Governo Federal, o auxílio-gasolina já pode passar por uma análise mais rápida no Congresso Nacional. Segundo informações divulgadas pela emissora CNN Brasil, membros do Ministério da Economia deram sinal verde para que os parlamentares aprovassem o texto na Câmara dos Deputados.

O texto que cria o auxílio-gasolina já passou pela aprovação do Senado Federal ainda no último mês de abril. No entanto, ele está travado na Câmara dos Deputados há ao menos quatro semanas. Existia uma dúvida sobre a posição do Governo Federal na questão, o que poderia ser decisivo para a aprovação ou não do projeto.

Hoje, a base governista tanto no Senado como na Câmara dos Deputados é maioria quando se compara com os números da oposição. Nesse sentido, caso o Governo Federal decidisse não aprovar o texto, as chances de uma aprovação do auxílio-gasolina se tornariam menores, já que o projeto não contaria com os votos governistas.

A ideia central do auxílio-gasolina é pagar uma espécie de voucher de R$ 300 por mês para trabalhadores que precisam de meios de transportes próprios para trabalhar. Entrariam na lista os taxistas, os motoristas de app e até mesmo os mototaxistas. O Senado aprovou o projeto em um contexto de aumento no preço do diesel.

Ainda de acordo com informações da CNN Brasil, o “sinal verde” do Governo Federal para a aprovação do auxílio-gasolina veio do Ministério da Economia. A pasta acredita haver espaço no orçamento para os repasses. Além disso, a chamada “ala política” do Planalto também prevê a necessidade de novas sinalizações para os motoristas em tempos de aumento no preço dos combustíveis.

Auxílio para caminhoneiros

A reportagem da CNN Brasil diz ainda que o Governo também deu sinal verde para a aprovação de outro auxílio para os caminhoneiros. Ainda não há uma previsão de valores para este público, mas a avaliação interna é de que eles precisam receber algo.

De modo geral, a ideia do Governo também é pagar o benefício em forma de voucher, em valores mensais que podem chegar até a R$ 400 por mês. No entanto, a definição final do valor depende de uma série de pontos orçamentários.

Especificamente neste caso, o Governo Federal pretende acalmar os ânimos da categoria dos caminhoneiros para tentar evitar qualquer movimentação grevista entre os trabalhadores, o que poderia ser uma notícia ruim para o Planalto.

Dados do Datafolha

Ainda de acordo com informações da imprensa, membros do Governo Federal ligaram o sinal de alerta depois da divulgação da nova pesquisa do Instituto Datafolha ainda na noite da última quinta-feira (27).

O dado que mais teria preocupado o Governo Federal é o que mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria mais de 30 pontos percentuais de vantagem para o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os cidadãos que recebem o Auxílio Brasil.

O número decepcionou aliados do presidente, que acreditam que o aumento do programa de R$ 189 para R$ 400 ainda não ajudou Bolsonaro de um ponto de vista eleitoral. Nesse sentido, o plano do Governo é aumentar ainda mais o gasto com benefícios sociais.