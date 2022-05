Governo de Alagoas publica edital com 80 vagas para delegado

Nesta sexta-feira, 13, o Governo de Alagoas tornou público edital para provimento de vagas para delegado da Polícia Civil. O documento completo pode ser consultado no Diário Oficial. Ao todo, são 80 vagas, sendo 40 para convocação imediata e 40 para cadastro de reserva. Para concorrer é necessário ter diploma devidamente registrado no curso superior de…

Nesta sexta-feira, 13, o Governo de Alagoas tornou público edital para provimento de vagas para delegado da Polícia Civil. O documento completo pode ser consultado no Diário Oficial.

Ao todo, são 80 vagas, sendo 40 para convocação imediata e 40 para cadastro de reserva. Para concorrer é necessário ter diploma devidamente registrado no curso superior de Direito. A remuneração inicial é de R$ 20.665,50.

A taxa de inscrição está fixada no valor de R$ 400,00. As inscrições vão de 20 de maio a 24 de junho de 2022, por meio do site da banca organizadora Cebraspe, onde edital deverá ser disponibilizado em breve.