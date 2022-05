Governo Federal envia membros da Defesa Civil Nacional para Penedo

Técnicos declararam que a cidade penedense está entra as mais afetadas pelas chuvas

SECOM/PMP

Representantes da Defesa Civil Nacional estiveram em Penedo no sábado, 28, para conhecer de perto os estragos ocasionados pela tempestade que atingiu o município durante a semana, principalmente entre terça e quarta-feira.

Acompanhados por integrantes do primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes, a comitiva do órgão federal passou informações para Defesa Civil Municipal sobre algumas situações, principalmente sobre como receber recursos da União direcionados às vítimas da calamidade pública e reconstrução dos danos causados pelas chuvas.

“Estou aqui no município de Penedo para fazer uma orientação a respeito das possibilidades de apoio do Governo Federal, não só da Defesa Civil, mas como de outras pastas. Durante essa visita, nós vamos em áreas que foram atingidas, estamos orientado a equipe da prefeitura sobre os dados que precisamos e sobre as possibilidades de apoio do Governo Federal”, disse Leno Rodrigues, Coordenador Geral de Gerenciamento de Riscos da Defesa Civil Nacional.

Dentre algumas áreas atingidas, a concentração da visita técnica aconteceu mais no bairro Santo Antônio, mais conhecido como Barro Vermelho, área mais afetada pelas fortes chuvas dentro da cidade de Penedo.

A comiitiva da Defesa Civil Nacional inspecionou o local onde casas desabaram, com todas as famílias acolhidas pela Prefeitura de Penedo, e orientou sobre medidas relacionadas com áreas de risco.

Ao percorrer um dos bairros mais antigos da cidade ribeirinha, algumas pessoas começaram a elogiar o trabalho da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo, sempre frisando a assistência dada, mostrando preocupação com as consequencias das chuvas.

A agenda de trabalho do dia teve ainda uma reunião entre os representantes da Defesa Civil Nacional com o Secretário de Comunicação, Kim Emmanuel; Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira; Coordenador da Defesa Civil Municipal, Geraldo Sabino; Secretário de Serviços Públicos, Ivo Costa, além de técnicos da Prefeitura de Penedo.

Os procedimentos a serem adotados para informar oficialmente ao Governo Federal sobre o desastre foram atualizados, além do treinamento para preenchimento e envio do formulário com o levantamento completo dos danos causados no município, zonas urbana e rural.

Uma reunião online acontecerá nesta segunda-feira, 30, onde diversos representantes de cidades atingidas pelas chuvas em Alagoas poderão se comunicar com outros membros da Defesa Civil Nacional, e lá tomarem toda ciência dos procedimentos necessários para iniciarem a recuperação de toda infraestrutura perdida pela tragédia.

Fotos e Vídeo: Fellype Cavalcante – SECOM/PMP