Governo Jânio Quadros: como cai no vestibular?

Governo Jânio Quadros: análise de questão de vestibular

Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil no ano de 1960, após ganhar as eleições presidenciais com mais de 5 milhões de votos.

O governo de Jânio Quadros é cobrado com grande frequência pelas principais provas brasileiras, com um destaque para os vestibulares.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão do vestibular da UFMG sobre o governo Jânio Quadros. Vamos conferir!

Governo Jânio Quadros: questão de vestibular

(UFMG – 2007) Nas eleições presidenciais de 1960, os candidatos Jânio Quadros e marechal Teixeira Lott destacaram-se usando como jingles principais, respectivamente:

“Varre, varre, varre, varre, varre, varre, vassourinha/ Varre, varre a bandalheira/ Que o povo já está cansado/ De sofrer desta maneira/ Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado.”

“O povo sabe, sabe, sabe, não se engana/ Essa vassoura é de piaçava americana/ Mas a espada do nosso Marechal/ É fabricada com aço nacional.”

Com base na letra de cada um desses jingles,

a) ANALISE o projeto político de cada uma dessas duas candidaturas. b) EXPLIQUE o impacto político dos resultados das eleições presidenciais de 1960 até fins de 1961.

Análise:

A questão da questão do vestibular da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) aborda alguns dos principais aspectos do governo Jânio Quadros e o contexto da época.

Confira uma possível resposta para os dois itens:

A) Jânio Quadros fez, durante a sua campanha, o uso da vassoura como o principal símbolo de suas promessas políticas. Por meio do símbolo, Jânio prometia acabar com a corrupção no país (“varrer” a corrupção das instituições brasileiras). O marechal Henrique Lott, por sua vez, acusava Jânio Quadros de ser um aliado do capital estrangeiro. O candidato Lott, por sua vez, fez uso de uma ampla defesa de princípios nacionalistas durante a sua candidatura, como pode-se observar por meio do seu jingle (“O povo sabe, sabe, sabe, não se engana/ Essa vassoura é de piaçava americana/Mas a espada do nosso Marechal/ É fabricada com aço nacional.”)

B) Jânio venceu as eleições de 1960. Porém, logo no início de seu governo, o presidente sofreu com a alta dívida externa deixada pelo governo JK e uma forte crise econômica. Assim, em meio a fortes pressões, Jânio renunciou ao cargo, em uma tentativa de fortalecimento. Porém, a sua ação foi responsável por dar início a uma grave crise política no Brasil, a qual contribuiu de forma decisiva para a eclosão de um golpe que instalou a ditadura militar no Brasil.