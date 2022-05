Governo paga Auxílio Brasil, 13º salário do INSS e FGTS hoje; veja como receber

Nesta quarta-feira (25/05), o Governo Federal efetua o pagamento de nada menos que três grandes benefícios para os cidadãos de todo o país.

De acordo com o cronograma de liberações do Governo Federal, serão liberados hoje:

Saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

Auxílio-Brasil

O saque emergencial do FGTS foi liberado com valor de até R$1 mil. De acordo com as regras de liberação do programa, os saques começaram desde 20 de abril e neste mês de maio seguem sendo liberados. As liberações seguirão o mês de aniversário dos trabalhadores.

Ademais, o 13º salário do INSS é pago no segundo semestre de cada ano. No entanto, o Governo decidiu antecipar as liberações no primeiro semestre deste ano. O benefício começou a ser liberado no dia 25 de abril e seguirá neste mês de maio.

Por fim, o Auxílio Brasil oferece transferência de renda para famílias que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. O benefício é pago para cerca de 18 milhões de brasileiros, com valor mínimo de R$400. O benefício vai começar a ser pago no próximo dia 18 de maio.

1- Saque do FGTS

Em primeiro lugar, o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) tem uma nova liberação hoje, quarta-feira, 25 de maio. De acordo com o calendário da Caixa Econômica Federal, os nascidos no mês de agosto estão aptos a sacarem os valores de até R$1 mil.

O dinheiro de até R$1 mil será liberado em etapas até 15 de junho, quando recebem os nascidos em dezembro.

O depósito do valor do fundo acontece na conta poupança digital, usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. A liberação de hoje ocorre para 3,4 milhões de trabalhadores, o que representa um valor total de R$ 2,4 bilhões.

Antes de mais nada, é importante destacar que os valores do fundo podem sofrer movimentação via aplicativo Caixa Tem (disponível para sistemas operacionais Android e iOS), o que permite o pagamento de contas domésticas e a realização de compras virtuais em estabelecimentos não conveniados.

2- 13º salário do INSS

Nesta quarta-feira (25), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia os pagamentos da segunda parcela do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Os valores serão liberados até o dia 7 de julho.

De acordo com informações do INSS, mais de 30 milhões de segurados receberão os valores do benefício. Além da antecipação, o Governo efetua o pagamento do benefício mensal relativo à folha de pagamentos de maio.

Hoje (25), os beneficiários com benefício final 1 já contam com o dinheiro na conta.

Para garantir a antecipação do 13º salário do INSS, é necessário receber alguns dos benefícios listados abaixo:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Auxílio Brasil

Por último, nesta quarta-feira (25/05), um novo grupo de beneficiários do Auxílio Brasil começa a receber suas parcelas referentes ao mês de maio, conforme o número final do Número de Inscrição Social (NIS). De acordo com o calendário do Governo, recebem a partir de hoje os cadastrados que possuem NIS final 6.

A parcela de maio começou a ser paga pela Caixa Econômica Federal na última quarta-feira (18). Até então, o Governo já fez os pagamentos para os grupos com NIS final 1 ao 5.

Por fim, a estimativa do Governo é pagar um total de R$7,3 bilhões a 18,1 milhões de famílias, conforme informou o Ministério da Cidadania. Neste mês de maio, o quantitativo de beneficiários é superior ao que foi pago em abril, quando 18,06 milhões de famílias foram atendidas pelo programa.