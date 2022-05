Governo procura fonte de renda para pagar novos cartões

Os novos cartões do Auxílio Brasil ainda não estão prontos. Neste momento, membros do Governo Federal analisam possibilidades de fonte de renda para a produção dos novos dispositivos. Para que as pessoas recebam o objeto, o Planalto terá que gastar mais dinheiro do que o montante que está previsto agora para o projeto social.

Hoje, os pagamentos do Auxílio Brasil acontecem normalmente mesmo sem o novo cartão do programa. As pessoas podem movimentar o dinheiro do benefício com o antigo dispositivo do Bolsa Família. Segundo o próprio Ministério da Cidadania, o cartão antigo não perdeu validade e tem basicamente a mesma funcionalidade.

Quem não possui o antigo cartão do Bolsa Família, seja porque é novo no projeto ou porque perdeu o dispositivo, também pode movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil. Basta usar o aplicativo Caixa Tem para realizar as movimentações de maneira remota. O mesmo app também pode gerar um código para saques em caixas eletrônicos.

De qualquer forma, o Governo está decidido a realizar as trocas dos dispositivos. Inicialmente, o plano era entregar os novos cartões apenas para as pessoas que entraram no programa social este ano, ou seja, os usuários mais recentes. No entanto, agora a ideia é entregar os novos objetos para todos os beneficiários.

A mudança de planos tem um preço. O número de cartões produzidos pode subir de pouco mais de 3,5 milhões para mais de 18,06 milhões. A quantidade pode subir ainda mais nos próximos meses, considerando que o Ministério da Cidadania poderá inserir mais beneficiários ao programa no decorrer dos próximos pagamentos.

Ala quer versão com menos gastos

Uma ala dentro do Governo Federal quer encontrar uma espécie de meio termo entre as duas possibilidades. Eles acreditam que o Planalto precisa entregar os novos cartões, mas avaliam que o melhor é não realizar a entrega para todo mundo.

A ala acredita que o Governo pode distribuir os cartões apenas para todas as pessoas que não têm o dispositivo. O grupo inclui os cidadãos que entraram no projeto apenas este ano, e também aqueles que estão há mais tempo, mas que não possuem o cartão.

Vale lembrar que existem casos em que pessoas que chegaram a receber o dispositivo antigo, não o possuem mais. Há relatos de perdas, de roubos, de furtos e até mesmo de desgaste do material. Assim, os usuários poderiam pegar o dispositivo novo.

Auxílio Brasil em maio

Os pagamentos de maio do Auxílio Brasil devem ser iniciados dentro de exatamente uma semana. Na quinta-feira (18), os repasses começarão para os usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Em abril, o Ministério da Cidadania aponta que pouco mais de 18,06 milhões de brasileiros receberam o benefício. A pasta afirma que foi o maior número de beneficiários do programa desde o início dos pagamentos, ainda em novembro de 2021.

Para maio, o número de usuários ainda não foi divulgado. Dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que pouco mais de 1 milhão de brasileiros estavam na fila de espera para entrar no programa social em fevereiro.