Governo Ronaldo Lopes moderniza cozinha de escolas e creches da Semed

Prefeitura de Penedo investe em novos equipamentos para unidades de ensino

Secom PMP

O preparo da alimentação servida aos estudantes das escolas e para as crianças das creches da Prefeitura de Penedo conta com equipamentos novos e de padrão industrial.

O investimento do governo Ronaldo Lopes substitui aparelhos obsoletos, como os fogões de duas bocas e sem forno que eram utilizados nas cozinhas das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além dos novos utensílios, liquidificadores, batedeiras, multiprocessadores e outros eletrodomésticos já distribuídos este ano, escolas e creches estão recebendo fogão industrial, em inox, todos equipados com seis bocas e forno acoplado.

Escolas da Semed Penedo recebem novos equipamentos e material didático

O equipamento que agiliza o trabalho das merendeiras da Semed Penedo já foi instalado nas creches Lúcia Nogueira, Menino Jesus, Rosete Andrade, Denilma Bulhões e Vovó Judite.

Também já consta na cozinha das escolas Teotônio Ribeiro, Irênio Araújo, Irmã Jolenta, Costa Mangabeira, Wilton Lucena, Josef Bergmann, Hanna Bertholet e Santa Cândida.

Nesta quinta-feira, 12, o investimento foi instalado nas unidades de ensino João XXIII, Manoel Soares e Santa Luzia, cozinhas que também ganharam micro-ondas destinado ao uso dos servidores das escolas e creches.

Em breve, toda a rede municipal terá novos freezers e geladeiras, mais um investimento do governo Ronaldo Lopes que melhora as condições de trabalho do pessoal da cozinha e a qualidade da merenda escolar.

A alimentação escolar elaborada pela Secretaria Municipal de Educação tem orientação e acompanhamento de nutricionistas, profissionais responsáveis por elaborar o cardápio variado, com o mínimo de produtos industrializados e itens produzidos pela agricultura familiar para ofertar uma alimentação saudável.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves