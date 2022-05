O Grupo Algar oferece novas oportunidades para trabalhadores capacitados em busca de emprego. A organização permite a entrada no mercado aos profissionais qualificados nos requisitos específicos dos trabalhos. Para ter acesso a uma das vagas, são listadas as seguintes qualificações.

Grupo Algar abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Algar se consolidou no ramo de serviços de telecomunicações, com quase 70 anos de história e em busca de novos colaboradores qualificados para sua equipe.

Em relação às vagas disponíveis, o Grupo requer profissionais com nível médio e superior, com expertise nos campos de Tecnologia da Informação, Comunicação, Vendas e áreas compatíveis.

Em conjunto, a empresa fornece aos seus colaboradores benefícios e vantagens como assistência médica e odontológica, auxílio creche, vale refeição e transporte.

As vagas e seus locais respectivos seguem na lista abaixo, com base no site Infojobs:

Técnico de Suporte (Matão / SP);

Pessoa Técnica em Telecom (Ituiutaba / MG);

Atendimento ao Cliente (Uberlândia / MG);

Vendedor (São Paulo / SP);

Analista de Infraestrutura de TI Júnior (Uberlândia / MG);

Profissionais em Telecom (São José / SC);

Técnico de Telecom Cliente (São José do Rio Preto / SP);

Profissional em Telecom (Itapema / SC);

Técnico de Suporte Júnior (Curitiba / PR);

Assistente de Relacionamento com o Cliente (São Paulo / SP).

Candidate-se aos cargos

Em virtude do perfil buscado pelo Grupo Algar, os profissionais com interesse em um dos cargos devem se inscrever aos cargos disponíveis no link de participação.

