Grupo BIG tem NOVOS empregos pelo país

O Grupo BIG, uma das maiores redes varejistas de supermercados no Brasil, tem novos empregos pelo país. A companhia está buscando profissionais que se adaptem a empresa e tenham o perfil das vagas oferecidas, além de possuir experiência profissional e facilidade com o trabalho. Acompanhe mais informações sobre os cargos.

Grupo BIG anuncia novas oportunidades de trabalho

O Grupo BIG, presente em mais de quinze estados brasileiros, está entre as maiores empresas de varejo do Brasil. A companhia está buscando profissionais que sejam proativos e gostem de trabalhar em equipe. As funções estão abertas para candidatura em várias regiões, e exigem diferentes qualificações profissionais.

Com informações consultadas através do InfoJobs, veja as oportunidades que estão sendo ofertadas:

Repositor de Perecíveis – Porto Alegre;

Agente de Serviços e Cartões – Porto Alegre;

Operador de Loja PCD – Cachoeirinha;

Repositores de Mercearia – Camaçari;

Vendedores Externos – Goiânia;

Frente de Caixa – Curitiba;

Auxiliar de Estoque – Águas Claras;

Aprendiz Auxiliar Administrativo – Rio de Janeiro.

Além de salário compatível ao mercado, a companhia oferece vários benefícios, que podem incluir: plano de saúde, vale transporte, seguro de vida, refeição no local, participação de lucros e plano odontológico.

Como se registrar

Para fazer parte do time Grupo BIG, os candidatos às posições devem atender às exigências do setor que pretendem ocupar, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todos os requisitos. As inscrições estão sendo realizadas de maneira online, através do link de participação.

A companhia também oferece cargos exclusivamente para profissionais portadores de deficiência, valorizando e incentivando a diversidade em todas as áreas de atuação.

