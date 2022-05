Grupo DPSP abre vagas de emprego pelo país

O Grupo DPSP está com novas vagas de trabalho disponíveis no país. A empresa está procurando por candidatos que atendam aos requisitos exigidos pelos cargos ofertados. Para realizar a inscrição e concorrer às vagas, confira as informações a seguir.

Grupo DPSP anuncia oportunidades de emprego

Sendo um grupo formado pelas Drogarias Pacheco e Drogarias São Paulo, o Grupo DPSP se tem crescido cada vez mais no ramo de fornecimento e comercialização de medicamentos para várias regiões do país.

Em relação às oportunidades, a companhia está procurando candidatos que possuam experiência com vendas e com nível de escolaridade em ensino médio, técnico e formação superior nas áreas de Tecnologia da Informação, Vendas, Utilidades e áreas relacionadas.

Por fim, além das peculiaridades das vagas, são ofertados benefícios aos candidatos, como assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, dentre outros.

As opções de trabalho e locais de exercício estão listadas a seguir:

Aprendiz Varejo (Porto Alegre/MG);

Aprendiz Varejo (Presidente Prudente/SP);

Aprendiz Varejo (Araxá/MG);

Aprendiz Varejo (Uberaba/MG);

Aprendiz Varejo (Pouso Alegre/MG);

Aprendiz Varejo (São Paulo/SP);

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência – PCD (São Paulo/SP);

Programa de Estágio 2022 (São Paulo/SP);

Atendimento PCD (São Paulo/SP);

Cloud Security Senior (São Paulo/SP).

Como realizar a inscrição

Para realizar sua inscrição nas vagas do Grupo DPSP, os concorrentes deverão verificar as exigências do cargo e efetuar sua inscrição no link de participação.

