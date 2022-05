Grupo Elfa recebe inscrições para programas de estágio

O Grupo Elfa está recebendo inscrições para seus dois programa de estágio, intitulados Jovem Talento e Estágio de Férias 2022.

De acordo com a empresa, o programa de estágio é destinado pessoas que estejam cursando bacharelado em diversas áreas e desejam construir uma carreira de sucesso em uma empresa dinâmica e que impulsiona seu talento. Com duração de 12 meses, a iniciativa oferece aos contratados a oportunidade de vivenciar job rotation teórico e prático em todas as áreas da empresa, para que eles tenham uma visão completa das operações e ampliem as conexões com os times.

Além disso, ao longo do ano, o grupo realiza bate-papos descontraídos com a liderança da companhia, treinamentos técnicos e comportamentais calendarizados, bem como feedbacks formais e atuação ativa em uma frente de projeto ou rotina do setor.

Se interessou? Para o programa Jovem Talento serão aceitos?estudantes de todas as instituições de ensino superior, independente do curso,que estejam nos últimos dois anos de formação e possuam disponibilidade para residir em São Paulo ou João Pessoa, com três dias presenciais e dois remotos de trabalho.

Já o Estágio de Férias, como o próprio nome sugere, tem uma duração menor, de um mês – durante o recesso escolar. Neste caso, as vagas estão disponíveis para estudantes dos cursos de Administração, Economia, Engenharia, Gestão em TI, Logística, Direito, Ciências Contábeis e Marketing, nas regiões de São Paulo (SP) e João Pessoa (PB).

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo do Jovem Talento deverão realizar a inscrição aqui até 16 de junho. Os contratados receberão Bolsa auxílio de R$ 1500,00 à R$ 2000,00, vale refeição, auxílio transporte e seguro de vida, além de acesso a cursos online e universidade corporativa.

Os candidatos do programa de estágio de férias, por sua vez, poderão se candidatar diretamente no site do grupo, na página de Carreiras.