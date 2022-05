Grupo GR recruta novos talentos em São Paulo

Sinônimo de credibilidade e confiança, o grupo GR está recrutando novos talentos em São Paulo, a fim de atender a uma crescendo demanda por profissionais de diversas áreas. A empresa, que consolidou no mercado por sua qualidade e seriedade na implantação e operação de soluções de segurança e serviços para diversos tipos de clientes, atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos.

Atualmente, o Grupo GR tem diversas vagas abertas para os cargos de agente de conservação, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, bombeiro, bombeiro condutor, controlador de acesso, encarregado de manutenção predial, encarregado de serviços gerais, jardineiro, limpador de vidros, mensageiro, porteiro, recepcionista, recepcionista bilingue, vigilante, vigilante de monitoramento, vigilante líder, VSPP e VSPP condutor. Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência, com escolaridade a partir do ensino médio.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e poderão, ainda, realizar treinamentos contínuos. Com chances reais de crescimento profissional, a empresa oferece, também, alguns benefícios, como vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (coparticipação).

Como se candidatar

Para concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo grupo, os candidatos deverão acessar a página da empresa no LinkedIn ou, ainda, acessar o site, selecionando o campo “Trabalhe Conosco”.

Todos os pré-requisitos para as vagas disponíveis estão listados nos endereços eletrônicos da companhia, facilitando o acesso à informação.

É importante notar que o Grupo GR não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. Dessa fora, a candidatura é feita somente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.