Grupo Partage anuncia novas vagas em diversas regiões

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar ou se inserir no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que o Grupo Partage anunciou novas vagas em diversas regiões. Com forte presença de norte a sul do país, a companhia oferece 40 postos de trabalho em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Parauapebas (PA), Betim (MG), Mossoró (RN), Cuiabá (MT), Natal (RN), entre outros.

As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que está realizando uma estruturação de todos os times. A capital paulista é a que possui vagas abertas, com opções nas áreas comercial, engenharia, financeiro, faturamento, RH, marketing e TI, as vagas atendem tanto administração de shoppings quanto a holding quanto à Shopbanx (empresa de meios de pagamento do grupo).

Nos outros estados, a empresa busca profissionais nas áreas de comercial, operações, financeiro e marketing, com seis vagas abertas para cargos de liderança e operacional, mas também pessoas para trabalhar na administração de shoppings e meios de pagamento. O Grupo Partage busca, também, um perfil de liderança para atuar na área comercial em meios de pagamento para a cobertura das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site www.partageshopping.com.br/trabalhe-conosco para cadastrar currículo. No endereço, é possível conhecer um pouco mais sobre a empresa.

Não há uma data limite para o término das inscrições, de modo que a seleção permanece em aberto até o preechimento dos cargos.