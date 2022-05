Grupo Valure anuncia NOVOS empregos pelo país; confira

O Grupo Valure está divulgando oportunidades novas para profissionais em busca de emprego. A instituição gerou chances no mercado de trabalho para candidatos que estejam de acordo com os requisitos dos cargos. Para concorrer a um deles, seguem as informações.

Grupo Valure anuncia novos empregos pelo país

O Grupo Valure conquistou reconhecimento por seu foco em Gestão e Desenvolvimento de Lideranças, prestando consultoria para empresas que busca trazer novos talentos e tornar colaboradores em líderes. Inclusive, a empresa está em busca de novos profissionais capacitados para comporem seu quadro.

No que se refere aos cargos, o Grupo Valure solicita candidatos com educação de nível médio, técnico e superior em Administração, Comércio, Agronegócio e conhecimentos afins. Não obstante, em retribuição aos colaboradores contratados, a empresa oferece diversas vantagens como assistência médica, seguro de vida, vale alimentação, assistência odontológica e mais.

Os empregos e suas localizações respectivas estão listadas abaixo, segundo lista do Vagas.com:

Gerente Comercial (Todo o Brasil);

Especialista de Análise de Riscos de Commodities (Todo o Brasil);

Diretor Executivo (Todo o Brasil);

Coordenador de Projetos (Cuiabá/MT);

Supervisor Financeiro (Todo o Brasil);

Coordenador de Projetos Sociais (Cuiabá/MT);

Coordenador Contábil (Mato Grosso);

Coordenador(a) de Seleção (Cuiabá/MT);

Gerente de Vendas Consultoria (Mato Grosso);

Gerente Industrial (Todo o Brasil).

Candidate-se para os cargos

Expostos os pré-requisitos para candidatura exigidos pelo Grupo Valure os interessados devem concluir sua inscrição em um dos cargos solicitados no link de participação.

Acompanhe todas as informações disponíveis sobre as vagas de emprego da semana divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos abertos e saiba mais sobre eles em primeira mão.