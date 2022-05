GTFoods abre mais de 20 vagas de emprego; confira

A GTFoods, um dos maiores grupos corporativos do país, abre novas 20 posições de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes níveis dentro da companhia e para se inscrever, é necessário atender todas as exigências da função que está se candidatando. Confira as chances disponíveis.

GTFoods possui novas oportunidades de trabalho

A GTFoods, uma das maiores companhias do segmento de avicultura no Brasil, está buscando novos profissionais para ocupar vagas em diferentes unidades do país. A companhia busca profissionais que se identifiquem com o perfil da empresa e atendam todos os requisitos mínimos da vaga que pretende ocupar. Baseado em informações do site VAGAS, as seguintes funções estão abertas para candidatura:

Assistente de Operações de RH – Indianápolis;

Estagiário – Paraná;

Assistente de Qualidade – Maringá;

Mecânico Industrial – Paraná;

Assistente Escrituração Fiscal – Maringá;

Mecânico de Caminhão – Indianápolis;

Assistente Administrativo – Paraná;

Especialista de PCM – Todo o Brasil;

Motorista de Carreta – Paraná;

Supervisor de Engenharia de Operações Elétricas – todo o Brasil.

Como se candidatar

Para fazer parte do quadro de funcionários GTFoods, os interessados devem residir nas regiões com cargos disponíveis e atender a todos os requisitos da vaga que pretende preencher. As inscrições estão sendo realizadas através do site de inscrições.

A companhia também disponibiliza aos novos colaboradores salários condizentes com as funções, além de proventos que podem incluir: plano médico, auxílio farmácia, cesta de natal, desconto em produtos, programa de treinamentos, restaurante interno, vale alimentação, plano odontológico, café da manhã, convênio com empresas parceiras, ginástica laboral, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

