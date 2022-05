Heach Recursos Humanos abre 270 vagas de emprego pelo país

A Heach Recursos Humanos, referência em novas contratações, abre 270 vagas de trabalho pelo país. As funções abrangem diferentes áreas de atuação e são destinadas a várias empresas que contratam os serviços da companhia. Veja todas as posições e confira as regiões com vagas disponíveis.

Heach Recursos Humanos anuncia novas vagas de trabalho

Focada em soluções de Recursos Humanos, a empresa Heach Recursos Humanos está disponibilizando novas oportunidades de trabalho. Para se inscrever será necessário residir nas cidades onde estão sendo ofertadas as funções e atender todos os requisitos mínimos exigidos em cada área de atuação. Veja os cargos disponíveis para candidatura dentro da recrutadora:

Coordenador de Academia – Vitória;

Vendedor Técnico – Mimoso do Sul;

Gerente de Produção – Cachoeiro de Itapemirim;

Analista Comercial – Cachoeiro de Itapemirim;

Auxiliar Administrativo – Vitória;

Auxiliar Administrativo Bilíngue – Vitória;

Supervisor de Operações – Serra;

Gerente de Unidade – Vitória;

Vendedor de Telecomunicações – Florianópolis;

Gerente de Restaurante – Vitória;

Vendedor de Telecomunicações Externas – Joinville;

Assistente Financeiro – Balneário Camboriú;

Auxiliar de Saúde Bucal – Espírito Santo.

É importante ressaltar que todo o processo de recrutamento será realizado pela Heach Recursos Humanos, após as entrevistas o profissional será encaminhado para a empresa onde irá exercer a função onde se candidatou, sendo importante observar atentamente a região com a vaga onde foi realizada a inscrição.

Como se candidatar

Para garantir a participação no processo seletivo da recrutadora Heach Recursos Humanos, os interessados devem atender a todas as exigências da função que pretende ocupar e se candidatar de forma online através do site de participação.

