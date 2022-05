Hermes Pardini divulga vagas de emprego pelo país

A Hermes Pardini abre oportunidades inéditas para colaboradores capacitados que estão à procura de emprego. Com requisitos específicos para as vagas em questão, a empresa oferece salários compatíveis com o mercado e benefícios. Veja, a seguir, as informações sobre cada uma das oportunidades disponíveis.

Hermes Pardini divulga vagas de emprego

Quanto aos cargos, a Hermes Pardini seleciona profissionais com nível de escolaridade a partir do médio ao superior, com proficiência nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Economia e demais campos relacionados. Além disso, cursos de pós-graduação são desejáveis.

Além das vagas e dos salários compatíveis com o mercado, a empresa ainda garante benefícios aos seus colaboradores, como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, participação nos lucros ou resultados, além de espaço na empresa disponível para alimentação e ônibus para transporte.

Na lista que segue, estão as vagas e os locais para seu exercício:

Anal. De Controles Internos PL (Vespasiano / MG);

Anal. De Atração e Seleção PL (Belo Horizonte / MG);

Suporte Admin. PCD (Belo Horizonte / MG);

HR Business Partner (São Paulo / SP);

Espec. Laboratorial (Santa Catarina);

Téc. De Laboratório (Vespasiano / MG);

Superv. De Pré-Analítico (Minas Gerais);

Aux. Administrativo (São Paulo / SP);

Anal. De Educação Corpor. SR (São Paulo / SP);

Anal. De Qualidade (Fortaleza / CE).

Como se inscrever

Aos interessados nos cargos vagos pela Hermes Pardini, a inscrição está disponível no link de participação.

