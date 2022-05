História do Brasil: a Sabinada

Sabinada: tudo que você precisa saber

O termo “Sabinada” é usado para denominar uma revolta que aconteceu no Brasil durante o Período Regencial.

O assunto pode ser cobrado por questões de história do Brasil em diversas provas, com um destaque para os vestibulares e a prova do ENEM.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre a Sabinada. Confira!

Sabinada: definição

A Sabinada foi um conflito armado que aconteceu na província da Bahia entre os anos de 1837 e 1838, durante o Período Regencial.

O movimento, também conhecido como “Revolta de Sabinada”, recebeu o nome “Sabinada” pois seu líder era Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira.

Sabinada: antecedentes históricos

Na época, o Brasil atravessava uma grave crise política, uma vez que parcela da população e dos políticos não reconhecia o governo regencial que havia sido criado depois do fim do Primeiro Reinado. Devemos nos lembrar de que o Período Regencial foi marcado por instabilidades políticas constantes.

Além disso, havia sido instaurado, nos anos que antecederam o movimento, o recrutamento obrigatório para que os habitantes da Bahia atuassem na Revolução Farroupilha ao lado das tropas federais.

Sabinada: características

A revolta aconteceu no período regencial ao mesmo tempo que a Balaiada (Maranhão), a Farroupilha (Rio Grande do Sul) e a Cabanagem (Pará). Porém, todos os movimentos tinham como objetivo a separação do restante do país, com exceção da Sabinada.

O objetivo da Sabinada era a criação da “República Bahiense”, ou seja, um governo independente daquele do Período Regencial. Porém, os revoltosos queriam que a República ficasse em vigor somente até o momento em que D. Pedro II atingisse a maioridade e pudesse assumir o cargo de imperador do Brasil.

Ainda, devemos mencionar também que a não queria acabar com a escravidão, uma vez que seus membros esperavam conseguir apoio da elite da Bahia, favorável ao trabalho escravo.

Porém, os verdadeiros apoiadores do movimento foram os comerciantes, funcionários públicos, membros do exército e alguns grupos das classes sociais mais baixas.

Sabinada: desfecho

Francisco Sabino, líder do movimento, liderou os seus homens e tomou a cidade de Salvador em novembro de 1837. Após a conquista, Sabino foi nomeado secretário de governo da “República Bahiense”.

Porém, poucos meses depois, o governo regencial realizou um bloqueio terrestre e marítimo da cidade de Salvador, provocando uma crise alimentícia nos territórios da recém-criada república.

Assim, o governo conseguiu retomar o controle da cidade em pouco tempo. A revolta foi sufocada e os seus líderes foram condenados à morte.