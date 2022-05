História do Brasil: o Ciclo da Borracha

O Ciclo da Borracha: um resumo completo para as suas provas

O termo “ciclo da borracha” é usado para denominar um dos ciclos econômicos que marcaram a história do Brasil.

O tema é abordado com frequência por questões de história do Brasil, principalmente dentro dos vestibulares, os concursos e o ENEM.

Assim, para que você consiga estudar o assunto da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o ciclo da borracha. Confira!

O Ciclo da Borracha: introdução

O termo “ciclo da borracha” é usado para definir um período da história do Brasil no qual a extração do látex para produção da borracha funcionou como base da economia brasileira.

O ciclo aconteceu entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, durante a República Velha.

O Ciclo da Borracha: principais características

Devemos saber que o mencionado ciclo esteve relacionado à extração de látex na região norte do país. O látex era extraído da seringueira (árvore) e funcionava como matéria-prima para a produção da borracha, que era comercializada e exportada pelo Brasil.

Devido à grande quantidade de seringueiras no local, o maior centro econômico do Brasil durante o ciclo foi a região da Amazônia.

Assim, na época, diversos centros urbanos da região norte do Brasil sofreram um grande desenvolvimento, tanto econômico quanto social. As cidades de Manaus e Belém, por exemplo, conheceram diversas reformas culturais na época, além de assistirem à um intenso processo de dinamização de suas economias durante todo o período em que o ciclo esteve vigente.

O Ciclo da Borracha: Tratado de Petrópolis

Ao estudarmos o ciclo da borracha, não podemos nos esquecer do Tratado de Petrópolis.

O Tratado foi um importante acordo assinado entre o governo do Brasil e o governo da Bolívia no ano de 1903, durante o governo do presidente Rodrigues Alves, que foi fundamental para o desenvolvimento do ciclo da borracha.

O Ciclo da Borracha: Revolução Industrial

A Segunda Revolução Industrial, que afetava todo o mundo na época em que o ciclo da borracha esteve em vigor, fez com que a borracha se tornasse um produto extremamente valorizado pelo mercado internacional, uma vez que era utilizado na produção de pneus, mangueiras, solas de sapatos e outros produtos.

Assim, a extração de látex era realizada para que a borracha pudesse ser produzida e, posteriormente, exportada.