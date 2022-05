História Geral: a Idade do Bronze

Idade do Bronze: um resumo completo

O termo “Idade do Bronze” é usado para definir um período específico da Pré-História.

O tema é abordado com muita frequência por questões de história geral, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM.

Dessa forma, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo o que você precisa saber sobre a Idade do Bronze. Vamos conferir!

Idade do Bronze: introdução

A Idade do Bronze foi uma das fases da Pré-História. Ela foi caracterizada pelo desenvolvimento de ferramentas que faziam uso do bronze, material formado a partir da união de cobre e estanho.

O bronze é um material muito resistente. Dessa maneira, podemos dizer que, durante a Idade do Bronze, podemos observar um grande avanço na eficácia das utensílios fabricados pelos homens da Pré-História.

Devemos ter mente que a Idade do Bronze aconteceu de forma diferente e em períodos diferentes de acordo com cada povo. Porém, os estudiosos afirmam que a Idade do Bronze teria estado em vigor entre os anos de 4000 a.C. e 1300 a.C.. A descoberta e o consequente uso do bronze na Grécia, por exemplo, aconteceu no terceiro milênio antes de Cristo, mas outras civilizações já conheciam o material desde por volta de 6000 a.C..

Idade do Bronze: características

Com a descoberta da resistência do bronze, os homens do período passaram a trabalhar com essa liga metálica, fazendo uso do material para a criação de diversas ferramentas. Devemos destacar, assim, que a Idade do Bronze foi caracterizada por uma importância central da atividade dos metalúrgicos, homens especializados em trabalhar com metais para criar ferramentas e utensílios.

As ferramentas criadas durante o período eram utilizadas dentro das atividades comerciais, das atividades agrícolas, da caça e também dentro do cotidiano dos homens. Ainda, elas substituíram as ferramentas e os utensílios que eram usados até então: aqueles fabricados com pedras.

Além disso, armas também foram fabricadas com o bronze, garantindo um maior poder bélico aos homens que dominavam esse material.