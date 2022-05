História Geral: fim da Segunda Guerra Mundial 

O fim da Segunda Guerra Mundial: aquilo que você precisa saber

A Segunda Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu entre os anos de 1939 e 1945. O fim do embate provocou diversas consequências para o mundo.

O fim do conflito é abordado com grande frequência por questões de história geral dentro das principais provas do país, como os vestibulares e a prova do ENEM.

Dessa maneira, para que você consiga se preparar, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Confira!

O fim da Segunda Guerra Mundial: antecedentes históricos

A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1939 e 1945 e foi um evento devastador para a humanidade.

O final do conflito consolidou diversas transformações em todo o mundo. Os países que haviam participado do conflito sentiam profundamente as consequências da perda de milhões de vidas e da destruição de centenas de lugares em todo o planeta.

Diversos foram os conflitos que marcaram o final da Segunda Guerra Mundial. Devemos destacar, por exemplo, a tomada de parte da Itália fascista no ano de 1943 e o Dia D, o desembarque das tropas dos Aliados e a conquista da França.

O fim da Segunda Guerra Mundial: características

O dia celebrado em muitos países como data do final da Segunda Guerra Mundial é 08 de maio de 1945, uma vez que foi nesse dia que aconteceu o “cessar fogo”, após a assinatura do documento de rendição por parte da Alemanha.

Apesar de muitos países realizarem comemorações neste dia, a guerra continuou e envolveu o Japão, que, na época, era liderado pelo imperador Hirohito. De fato, a continuidade do conflito ocasionou um dos momentos mais aterrorizantes da história: nos dias 06 e 09 de agosto de 1945, os americanos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas Hiroshima e Nagasaki. O governo dos Estados Unidos realizou essas ações sob a justificativa de uma necessária rendição do Japão, que não havia acontecido de forma voluntária.

Ainda, o Japão continuou sofrendo ataques da União Soviética que desejava impedir a expansão dos japoneses no território asiático. Toda essa situação só terminou quando o imperador Hirohito fez um pronunciamento afirmando que o Japão desejava o fim da guerra.

Assim, no dia 2 de setembro de 1945, o ministro Mamoru Shigemistsu e Yoshijiro Umezo, chefe geral do Estado Maior, colocaram um ponto final na Segunda Guerra Mundial ao assinarem o termo de rendição tendo como testemunha o general americano Douglas MacArthur.