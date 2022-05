Holocausto: o Campo de Auschwitz

Campo de Auschwitz: um resumo completo para as suas vidas

O termo “campo de Auschwitz” é utilizado para denominar um dos campos de concentração criados pela Alemanha Nazista como parte do Holocausto.

O tema é abordado por questões de história geral, principalmente em questões que relacionam o campo ao contexto da época.

Dessa forma, para que você possa se preparar de forma adequada, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo o que você precisa saber sobre o campo de Auschwitz. Vamos conferir!

Campo de Auschwitz: introdução

Os campos de trabalho forçado e extermínio utilizado pelos alemães ao longo da Segunda Guerra Mundial foram os responsáveis por tirar a vida de mais de 6 milhões de pessoas. O campo de Auschwitz foi o grande símbolo do maior extermínio realizado durante o período.

Campo de Auschwitz: características

O campo de Auschwitz está localizado na Polônia e funcionou entre os anos 1940 e 1945, quando os soviéticos tomaram o local e libertaram os prisioneiros. No dia da libertação dos prisioneiros, as tropas da União Soviética encontraram cerca de sete mil pessoas em péssimas condições.

Auschwitz foi o maior símbolo do Holocausto e foi administrado pelo nazistas no contexto da ocupação da Polônia pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.

Esse campo de concentração foi responsável por milhares de mortes de pessoas que faziam parte de grupos considerados “inferiores” pelos nazistas, como os judeus, os ciganos e os homossexuais.

O campo de Auschwitz era equipado com câmeras de gás e crematórios, nos quais milhares de pessoas perderam as suas vidas.

Nos dias de hoje, o Campo de Auschwitz integra o Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau e recebe mais de dois milhões de visitantes todos os anos. O museu funciona como um memorial para que todos realizem uma reflexão sobre as consequências dos feitos dos nazistas e também para que as atrocidades cometidas pelos mesmos no local nunca mais aconteçam.