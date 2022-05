Homem com histórico de alcoolismo é encontrado morto por populares

Um homem foi encontrado morto dentro de casa, na noite dessa sexta-feira (13), no bairro do Jacintinho, na periferia de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o fato foi registrado aproximadamente às 23 horas, nas imediações da Praça…

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o fato foi registrado aproximadamente às 23 horas, nas imediações da Praça da Macaxeira, na entrada do conjunto José da Silva Peixoto.

Testemunhas acionaram a PM e informaram que a vítima estava desaparecida há cerca de um dia e que começaram a sentir um forte odor saindo da residência.

Populares relataram ainda que a vítima sofria de alcoolismo. Não há informações sobre a causa mortis do homem.

Equipes pertencentes aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionadas para a realização dos devidos procedimentos de perícia e recolhimento do corpo.