Homem dá tiros na boca de cadela em via pública

Uma cadela teve a boca atingida por três disparos de arma de fogo no Povoado Santo Antônio, em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas, no início da tarde desta sexta-feira (20). O autor estava conduzindo um carro. De acordo com uma fonte que entrou em contato com a reportagem, os tiros foram ouvidos por pessoas…

Já é Notícia

Uma cadela teve a boca atingida por três disparos de arma de fogo no Povoado Santo Antônio, em Palmeira dos Índios, interior de Alagoas, no início da tarde desta sexta-feira (20). O autor estava conduzindo um carro.

De acordo com uma fonte que entrou em contato com a reportagem, os tiros foram ouvidos por pessoas que moram na região e algumas meninas viram o animal na calçada de uma casa que fica ao lado de uma estrada, no sentido Arapiraca.

Elas levaram a cadela até uma vereadora do município, que deu o suporte, juntamente com membros do projeto Adote Patinhas, para que fosse feito o translado para uma clínica veterinária em Arapiraca.

De acordo com informações do projeto, o animal teve a mandíbula quebrada por causa dos disparos e irá precisar passar por cirurgia.

Em uma postagem do Adote Patinhas sobre o caso, Leonam Pinheiro, titular da Delegacia de Roubos e Crimes Ambientais de Maceió, afirmou: “Por favor, quem tiver qualquer informação sobre quem fez isso, me passa, faço questão de ir aí prender!”.