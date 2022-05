Homem é esfaqueado por ‘amigo’ durante bebedeira em praça

Um homem foi preso em flagrante após esfaquear um ‘amigo’ durante uma bebedeira, na noite deste domingo (8) na cidade de Traipu. Vítima e agressor não tiveram as identidades repassadas à imprensa. A tentativa de homicídio ocorreu em plena praça pública, na Rua 13 de maio, na região central da cidade. Segundo testemunhas, vítimas…

A tentativa de homicídio ocorreu em plena praça pública, na Rua 13 de maio, na região central da cidade. Segundo testemunhas, vítimas e agressor passaram o dia ingerindo bebida alcoólica, até que se iniciou a discussão que terminou em crime. A vítima teria sido golpeada mais de dez vezes, segundo relatos.

A vítima sofreu perfuração na região do intestino e foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Geral do Estado. Não há informações oficial sobre o quadro clínico da vítima.

O agressor foi levado à Central de Polícia, em Arapiraca, e deverá ficar à disposição da Justiça.