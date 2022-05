Homem é executado a tiros e mulher fica ferida em bar

Um jovem de 24 anos, identificado como Jeferson Firmino, foi assassinado a tiros em um bar, na cidade de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió. O nome da vítima não foi divulgado. Uma mulher ficou ferida. De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o…

De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta das 21h20 horas, em um bar localizado no conjunto Mutirão.

A PM informou que se dirigiu ao local após receber denúncia. No local do crime, os militares encontraram as vítimas. Jeferson não resistiu aos ferimentos e morreu no estabelecimento comercial.

A mulher, que não foi identificada, foi encaminhada ao Hospital Ib Gatto Falcão, no centro de Rio Largo. Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).