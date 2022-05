Homem e mulher são esfaqueados na Ponta da Terra e socorridos pelo Samu

Um homem de 30 anos e uma mulher de 32 anos foram esfaqueados nesta quarta-feira, 04, no bairro da Ponta da Terra, na parte baixa de Maceió e foram socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Agentes de proximidade do Programa Ronda no Bairro (PRB) realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados por…

Um homem de 30 anos e uma mulher de 32 anos foram esfaqueados nesta quarta-feira, 04, no bairro da Ponta da Terra, na parte baixa de Maceió e foram socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ascom PRB

Agentes de proximidade do Programa Ronda no Bairro (PRB) realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados por populares. Eles foram até a rua Lafaete Pacheco, onde encontraram as vítimas. O homem estava ensanguentado na região da barriga e do pé.

Os agentes do PRB solicitaram a presença do Samu que enviou duas viaturas ao local. Testemunhas não souberam informar quem teria sido o autor e quais as circunstâncias em que o fato aconteceu.

As vítimas foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.