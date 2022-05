Homem é preso suspeito de assassinato de agiota no Village Campestre

Crime aconteceu em fevereiro deste ano e contou com a participação da namorada do autor

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira, 17, suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano nas proximidades do terminal de ônibus do conjunto Village Campestre, na parte alta de Maceió. A vítima atuaria como agiota e o crime teria sido cometido por causa de uma dívida.

A prisão foi efetuada no bairro Tabuleiro do Pinto, na cidade de Rio Largo, por policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Núcleo de Inteligência (NI) da Delegacia Geral, sob a coordenação da delegada Tacyane Ribeiro, com apoio da Força Tática e P2 do BPGD. O acusado foi flagrado com uma pistola calibre 380 e de um revólver calibre 38, além de munições, no momento em que foi autuado

O homem – que não pode ter a identidade divulgado devido à Lei de Abuso de autoridade – estava sendo procurado pela prática de homicídio qualificado contra Marcos da Silva Monteiro e possuía mandado de prisão em aberto expedido pela 9ª Vara Criminal da Capital por esse crime.

De acordo com as informações policiais, Marcos foi morto com disparos de arma de fogo, após ter sido atraído pela namorada do suspeito até o local sob pretexto de receber o valor de uma dívida feita pela mulher junto à vítima que atuava como agiota.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito possui passagens pelo sistema prisional por roubo e porte ilegal de arma de fogo, uma em 2018 e outra em 2020. Ele também estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Não há informações se a mulher também está sendo procurada ou se foi presa ou se já possui ficha criminal.