homem foi barrado de receber o prêmio na Bélgica

Já imaginou ganhar um prêmio milionário em uma loteria, mas não poder receber o seu prêmio, pois não autorizaram? Por exemplo, aconteceu com um homem na Bélgica.

Claramente, ele não ficou nem um pouco feliz em saber que perdeu o direito de resgatar a quantia em dinheiro. Portanto, confira mais detalhes dessa história curiosa agora mesmo e descubra os motivos para isso acontecer.

Entenda melhor o que aconteceu na Bélgica

Então, se você é uma pessoa muito paranoica, certamente já visualizou em algum momento, o seguinte cenário. No qual você não consegue de jeito nenhum sacar o dinheiro ganhado em uma loteria.

Porém, esse cenário realmente aconteceu com um homem que ganhou 250 mil euros que não pôde resgatar o seu prêmio. Sim, ele acertou todos os números da loteria e tinha direito de ganhar, mas, não foi isso muito bem o que aconteceu.

Pois, isso tudo aconteceu na Bélgica. No entanto, saiba que há casos assim, aqui no Brasil também, entre diversos outros países.

A história do rapaz não pode receber o prêmio na Bélgica

Sendo assim, um rapaz de 28 anos que realizou a aposta na loteria belga simplesmente não teve direito de resgatar o seu prêmio. Aliás, após acertar todos os números que foram sorteados durante a aposta.

Parece um pouco absurdo entrar em alguma matéria de jornal na qual esteja isso estampado bem fortemente, não acha? Pois, é gerar grande revolta. Mas, para entender um pouco disso do que aconteceu especificamente, é necessário saber a história desse rapaz que gerou grande comoção.

O homem, que não teve a identidade revelada, teria direito ao prêmio máximo, que era 250 mil euros, equivalentes a R$ 1,2 milhões. Contudo, isso foi recusado sem dó e nem piedade. O motivo é um pouco surpreendente.

Então, o que causou toda essa comoção, revolta e confusão das pessoas foi justamente o fato de que o ganhador desse prêmio é um Imigrante argelino. Com isso, ele não possui uma conta bancária na Bélgica.

Assim como no Brasil, para você ter acesso a qualquer prêmio de loteria, é necessário que já tenha uma conta bancária vinculada com o seu próprio nome. No entanto, como esse Imigrante anônimo não possuía nenhum tipo de vínculo com o país, ele não poderia fazer a sua conta bancária.

História do homem gerou comoção na Bélgica

Na verdade, mesmo com a sorte ao seu favor para realizar um grande feito, ele sequer possuía documentação belga para apresentar aos bancários. Consequentemente, é a papelada necessária para comprovar que ganhou o prêmio.

Infelizmente, ele conseguiu acertar o mais difícil e acabou ficando para trás pela coisa mais fácil. Portanto, este caso gerou muita comoção, até porque o imigrante argelino estava tentando mudar de vida.

Logo, a sua única saída, em vista da sua realidade atual, era ganhar a aposta e esse dinheiro faria uma grande diferença para deixá-lo mais confortável.

Por estar naquele país em uma situação irregular, a abrir uma conta bancária, era uma tarefa um tanto quanto muito difícil. Afinal, sequer possuía documentação para realizar esse feito. Porém, a população se comoveu a certo nível de poder ajudá-lo a ganhar esse prêmio ou ao menos abrir uma conta na Bélgica.

Tentando resolver o problema

Sendo assim, segundo o advogado contrato para assumir a sua causa judicialmente, já aconteceram algumas ações. O homem já está correndo atrás da documentação necessária para fazer a abertura da conta do argelino na Bélgica.

No entanto, realizar isso não é uma tarefa muito simples quanto se imagina. Pois, é necessário entrar em contato com toda a família da Argélia para obter informações. Em seguida, deve tentar a transferência de alguns documentos argelinos. Por fim, ainda deve converter os papéis para belgas.

Essa tarefa foi muito difícil, pois regularizar documentação de Imigrante não é nem um pouco fácil. Nem mesmo um dos representantes dos jogos de loteria especificou claramente quais eram as documentações necessárias para realizar a abertura de uma conta em algum lugar da Bélgica.

Isso tudo claramente só piorou a situação do Imigrante que ganhou o prêmio.

Uma confusão para fazer o bem

Em uma tentativa de ajudar o seu amigo, que estava precisando, um outro argelino que já estava com a sua documentação regularizada na Bélgica, pensou em receber o prêmio em seu lugar.

Diferente do que eles estavam planejando, isso gerou muita confusão, até porque eles foram presos pela polícia, que estava achando que estavam tentando roubar o prêmio da loteria.

Até o momento, o homem continua na Bélgica, e a história ainda não tem um fim. Mas as autoridades garantiram que não vão deportar o homem até ele receber o prêmio da loteria.