O Hospital Albert Einstein está divulgando oportunidades novas para profissionais em busca de emprego. A instituição está dando chances no mercado de trabalho para candidatos que estejam de acordo com os requisitos dos cargos. Para concorrer a um deles, seguem as informações.

Hospital Albert Einstein abre vagas de emprego pelo país

Sendo um dos hospitais mais reconhecidos e renomados do Brasil e no mundo, o Hospital Albert Einstein tem equipamentos e estrutura de ponta, profissionais qualificados e um atendimento de ponta, e pretende expandir seu alcance com novos colaboradores em seu quadro.

No que se refere aos cargos, o Hospital Albert Einstein solicita candidatos com educação de nível médio, técnico e superior em Fisioterapia, Enfermagem, Administração e conhecimentos afins. Junto a isto, a firma oferece aos seus colaboradores vantagens como assistência médica e odontológica, auxílio creche e farmácia, vale alimentação e mais.

Os empregos e suas localizações respectivas estão listadas abaixo, conforme lista do Vagas.com:

Técnico em Manutenção Alta Tensão (São Paulo/SP);

Analista de Projetos Pleno PCD (São Paulo/SP);

Copeiro PCD (São Paulo/SP);

Técnico Administrativo Hospital Municipal (Aparecida de Goiânia/GO);

Assistente Atendimento Hospital Municipal (Aparecida de Goiânia/GO);

Fisioterapeuta Hospital Municipal (Aparecida de Goiânia/GO);

Auxiliar de Cozinha Hospital Municipal (Aparecida de Goiânia/GO);

Copeiro para Pessoas com Deficiência (Goiânia/GO);

Técnico Enfermagem UTI para Pessoas com Deficiência (Goiânia/GO).

Candidate-se para os cargos

Expostos os pré-requisitos para candidatura exigidos pelo Hospital Albert Einstein, os interessados devem concluir sua inscrição em um dos cargos solicitados no link de participação.

Acompanhe todas as informações disponíveis sobre as vagas de emprego da semana divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos abertos e saiba mais sobre eles em primeira mão.