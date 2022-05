Hospital e Maternidade Santa Joana abre vagas de emprego

O Hospital e Maternidade Santa Joana, divulgou oportunidades de trabalho por todo o país. Para se tornar membro da equipe, é fundamental seguir algumas exigências que serão descritas em cada vaga. Veja, a seguir, quais as funções disponíveis e confira as instruções para se inscrever.

Hospital e Maternidade Santa Joana anuncia vagas de trabalho

Presente em várias cidades, a rede de Hospital e Maternidade Santa Joana é referência entre as mulheres que estão à procura de ter seu bebê em um lugar com médicos altamente capacitados e assistência do início ao fim de todo o processo.

Trabalhar na instituição pode ser uma excelente oportunidade. Com salários promissores, a rede oferece benefícios para seus funcionários, como vale transporte, cesta básica, assistência odontológica e médica, refeitório, café da manhã e auxílio creche.

Recentemente a instituição divulgou vagas de trabalho para o país. Confira abaixo as oportunidades disponibilizadas:

Enfermeira (o) – São Paulo;

Enfermeira (o) Obstetra – São Paulo;

Técnico de Enfermagem – São Paulo;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Copeira (o) Hospitalar – São Paulo;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – São Paulo.

Como se inscrever

Para ser integrante da equipe de funcionários do Hospital e Maternidade Santa Joana, é importante seguir exigências específicas para cada vaga. Para saber mais a respeito da empresa, das oportunidades ofertadas, especificações de cada cargo e para cadastrar seu currículo e concorrer a uma das vagas de emprego, acesse o link de participação.

