Hospital Estadual Américo Brasiliense anuncia abertura de três processos seletivos

Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a chance que você estava esperando, já que o Hospital Estadual Américo Brasiliense anunciou a abertura de três processos seletivos para contratação de médico-cirurgião plástico, motorista e fonoaudiólogo.

Os interessados em participar dos chamados podem se inscrever pela internet, no site da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência Hospitalar (FAEPA) (Clique e veja).

Os requisitos variam de acordo com a função desejada: para o cargo de motorista, por exemplo, é exigido nível médio com apresentação de declaração, bem como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) atualizada, nas categorias D ou E. Neste caso, especificamente, o contrato prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais com salário e adicionais, de 2.424,14, além de vale alimentação no valor de R$ 120.

O cargo de fonoaudiólogo, por sua vez, exige diploma de graduação em Fonoaudiologia reconhecido pelo MEC e registro ativo no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CRFa/SP). O contrato prevê a jornada de trabalho de 30 horas semanais com salário no valor de R$ 3.415,99, além do vale alimentação no valor de R$ 120. No caso das vagas de médico-cirurgião plástico ainda não há informações sobre os requisitos e jornada de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em participar dos processos seletivos deverão acessar o site da Faepa para conferir os editais disponíveis. As inscrições começam na segunda-feira (30) e terminam às 14 horas de sexta-feira (03). A taxa de inscrição custa entre R$ 45 e R$ 65 e outras informações podem ser obtidas aqui.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.