IBGE abre edital complementar com 107 vagas

Nesta última segunda-feira, dia 02 de maio, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu nova seleção para seu quadro pessoal. Isto é, trata-se de um edital complementar ao concurso de 2019.

Assim, o objetivo do Instituto é de preencher mais 107 vagas para diferentes cargos. No entanto, aqueles que desejam concorrer a elas devem se apressar, pois as inscrições já se encerram no dia 06 de maio, sexta-feira.

É importante lembrar, portanto, que estas novas oportunidades buscam complementar a seleção anterior, de 2019. Desse modo, segue alguns formatos semelhantes do anterior.

O resultado definitivo das inscrições e a análise preliminar dos títulos será no dia 16 de maio. Então, os candidatos poderão recorrer dessa análise de 17 a 18 de maio. Por fim, o resultado final será ainda no dia 20 deste mês.

Entenda como será o certame, logo abaixo.

Como serão os cargos da seleção?

A fim de complementar a seleção de 2019, o IBGE lançou os seguintes editais:

Edital 2022/04, com 97 vagas para o cargo de Agente Censitário Operacional .

para o cargo de . Edital 2022/05, com 10 vagas para o cargo de Coordenador Censitário Subárea.

Nesse sentido, o primeiro deles, para Agente Censitário Operacional, exige-se nível médio completo de escolaridade. Esta carreira, então, conta com remuneração de R$ 1.700, além de outros benefícios.

Assim, aqueles que conseguirem a aprovação irão exercer um contrato temporário, com prazo de 1 ano, podendo ter prorrogação em igual período. As vagas, então, se destina às seguintes lotações:

Maceió, Alagoas

São Luís, Maranhão

Campo Grande, Mato Grosso do Sul

João Pessoa, Paraíba

Recife, Pernambuco

Capital de Rio de Janeiro

Florianópolis, Santa Catarina

Já no caso do edital para Coordenador Censitário Subárea, exige-se nível médio completo, bem como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria “B”.

Este profissional contará com uma remuneração de R$ 3.100, além de outros benefícios, também com contrato de 1 ano. Por fim, as lotações são para cidades de:

Minas Gerais

Mato Grosso

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Como se inscrever?

Aqueles que desejarem concorrer às vagas acima poderão se inscrever tanto de maneira presencial, quando pela internet.

No entanto, é necessário se atentar ao prazo para as inscrições, que vão até o dia 06 de maio, sexta-feira.

Então, a fim de realizar a inscrição de forma online, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE da vaga para que deseja concorrer. Além disso, este deve anexar a cópia do seu documento de identidade e da documentação que comprove o seu título acadêmico.

No caso de inscrição presencial, o candidato deve consultar o edital a fim de conferir os postos físicos para tanto. Além disso, não haverá taxa de inscrição, portanto, esta será gratuita.

IBGE conta com redução em seu quadro pessoal

O pedido novo de concurso, além da abertura de seleções recentes se dá em razão da redução do quadro de servidores do Instituto.

Nesse sentido, o órgão indica que atos como exonerações, falecimentos e aposentadorias vem diminuindo a quantidade de funcionários. Portanto, é necessário que se atualize este número a fim de manter um serviço de qualidade e não sobrecarregar os trabalhadores que permanecem no órgão.

“O concurso mais recente foi realizado em 2015 e, mesmo com essas reposições, não foi possível garantir um quadro mínimo para a manutenção das atividades desta instituição”, explicou o IBGE.

Além disso, junto da redução que já ocorreu, o Instituto possui a previsão de ainda mais para ocorrer. Isto é, visto que 25% de seus servidores já podem requerer a aposentadoria.

“Esse quantitativo pode ser ainda maior, uma vez que, para esse levantamento, foi computado, exclusivamente, o tempo de trabalho no IBGE registrado no SIAPE (sem considerar o tempo de contribuição destes servidores fora desta Fundação).”

IBGE havia solicitado novo concurso

Para além da abertura destes editais complementares, o Instituto já solicitou autorização para novo concurso ao Ministério de Economia. Este pedido ocorreu no dia 25 de abril, para fins de preencher 2.503 vagas do órgão.

É importante lembrar, portanto, que apenas poderão ser feitos pedidos de concurso à pasta de economia até maio deste ano. Isto é, visto que trata-se de ano eleitoral, o que limita esse tipo de ação.

O Ministério de Economia, com a liderança atual de Paulo Guedes, analisa os impactos orçamentários de cada certame a fim de aprová-los ou não.

Como é a seleção solicitada?

Para este concurso que o IBGE solicitou ao Ministério da Economia, o objetivo será de preencher 2.503 vagas para os cargos de:

Analista de planejamento, gestão e infraestrutura e tecnologista em informações geográficas e estatísticas, com remuneração inicial de R$ 8.488,47 e 1.004 vagas.

Pesquisador em informações geográficas e estatísticas, com remuneração inicial de R$ 9.389,06 e 11 vagas.

Técnico em informações geográficas e estatísticas, com remuneração inicial de R$ 3.677,27 e 1.488 vagas.

Concurso poderá ocorrer em fevereiro de 2023

Depois do pedido para o Ministério da Economia, o IBGE deve aguardar a autorização para prosseguir. Desse modo, com a permissão, o Instituto irá:

Contratar uma Banca Examinadora através de dispensa de licitação.

Então, haverá a publicação de edital para a seleção.

Assim, o IBGE deve aplicar as provas dentro de um mês.

Nesse sentido, o processo se iniciaria em janeiro de 2023, com fim previsto para o mês de abril do mesmo ano. Portanto, seria possível preencher as vagas imediatas já a partir de maior de 2023.

No entanto, é possível que esse cronograma se altere, a depender da autorização do Ministério da Economia, dentre outros acontecimentos.

IBGE conta com certame aberto

Além das seleções com inscrições abertas até 06 de maio para Agente Censitário Operacional e para Coordenador Censitário Subárea, o IBGE também conta com outros certames em processo.

No entanto, estes já terminaram seus prazos de inscrições. Tratam-se de 206.891 vagas temporárias para:

Recenseador, com 183.021 vagas.

Agente censitário supervisor, com 18.420 vagas.

Agente censitário municipal, com 5.450 vagas.

Estes cargos, portanto, contam com remunerações de R$ 1.700 para o Agente Supervisor e R$ 2.100 para Agente Municipal. Ademais, estes também têm acesso a benefícios.

No entanto, o cargo de Recenseador possui remuneração por produção.

Assim, estes possuem contratos temporários de 5 meses, para ambos os cargos de Agente e de 3 meses para o Recenseador.