IBGE divulga resultado de concurso para Censo 2022

No dia 20 de maio, o IBGE publicou o resultado final de seu concurso para o Censo Demográfico de 2022. Isto é, pesquisa que busca reunir dados estatísticos sobre diferentes características de uma população.

Desse modo, já há um total de cerca de 145 mil candidatos com classificação. No entanto, o certame também conta com mais 205 mil candidatos que não foram eliminados.

Nesse sentido, de acordo com o Instituto, em breve se iniciará a convocação daqueles que já contam com a aprovação. Em seguida, é possível que os 205 mil candidatos não eliminados fiquem em um cadastro de reserva. Assim, caso seja necessário, estes também poderão se efetivar no IBGE.

Para agora, então, a convocação de destina à fase de treinamento destes candidatos.

Nesse sentido, o Instituto lembra que esta instrução terá caráter eliminatório e classificatório. Ademais, esta consistirá em duas fases, quais sejam:

Autoinstrução

Treinamento Presencial

O que significa “candidato não eliminado”?

Anteriormente, os editais do IBGE para os cargos de Agente e Recenseador contavam com uma regra diferente. De acordo com esta, portanto, haveria um limite de vagas com base na aprovação dos candidatos.

Isto é, conforme determina o Decreto 9.739/2019, em seu anexo II. Isso significa que, em casos de concurso com 30 vagas ou mais, apenas se considera aprovados aqueles que estão dentro do dobro do número total de vagas.

Contudo, no mês de abril de 2022, o IBGE retificou os editais com o objetivo de alterar esta regra. Assim, não haverá mais este limite do número de aprovados.

Aqueles que se classificaram dentro do número de vagas, portanto, são os aprovados e os que se classificaram, mas fora do número de vagas, são os “não eliminados”.

IBGE esperava por um maior número de aprovados

Os candidatos “não eliminados” poderão receber a convocação do IBGE no futuro. Contudo, ainda assim, o Instituto esperava por um número de aprovados maior. Isto é, de candidatos que se classificaram dentro do números de vagas.

Nesse sentido, o edital ofereceu um total de 183.021 vagas para o cargo de Recenseador, que exigia o ensino fundamental completo. Contudo, apenas houve a aprovação de 126.360 candidatos para esta função.

Além disso, o IBGE também ofertou:

18.420 vagas para o cargo de Censitário Supervisor

5.450 vagas para o cargo de Censitário Municipal

Assim, somam-se 23.870 vagas para Censitário, das duas áreas. No entanto, o número de aprovados para estas funções foi de 19.174 candidatos.

Portanto, a expectativa é de que ocorra a convocação daqueles “não eliminados”.

Como são os cargos do concurso?

A seleção para o Censo 2022 do IBGE contou com um total de 206.891 vagas. Estas, portanto, se dividiam da seguinte maneira:

Recenseador , de nível fundamental, com 183.021 vagas.

, de nível fundamental, com 183.021 vagas. Agente Censitário Supervisor , de nível médio, com 18.420 vagas.

, de nível médio, com 18.420 vagas. Agente Censitário Municipal, de nível médio, com 5.450 vagas.

Nesse sentido, as remunerações de cada cargo são:

R$ 2.100 para Agente Censitário Supervisor.

R$ 1.700 para Agente Censitário Municipal.

Além disso, estes profissionais também têm direito a um Auxílio Alimentação no valor de R$ 458, bem como Auxílio Transporte e Auxílio Pré-Escolar. Ademais, mesmo sendo um contrato temporário, os trabalhadores receberão férias e 13º salário, de forma proporcional ao período trabalhado.

De acordo com o edital, o contrato de trabalho destes servidores será de 5 meses, com possibilidade de prorrogação.

Já o cargo de Recenseador conta com uma remuneração por produção. Portanto, esta irá variar de acordo com o que o profissional apresentar. Assim, o cálculo será feito a partir do setor censitário, unidades que passaram pelo Censo, tipos de questionário, quantidade de pessoas e registro no controle de coleta de dados.

Por esse motivo, então, a carga de trabalho do Recenseador também irá variar. Isto é, podendo ser de, no mínimo, 25 horas até 40 horas por semana.

Se contrato de trabalho será de 3 meses, também com possibilidade de se prorrogar.

Como será o Censo 2022?

O concurso do IBGE busca compor o quadro que irá atuar no Censo Demográfico de 2022.

Nesse sentido, o Instituto tem a expectativa de iniciar a pesquisa a partir de agosto deste ano. Assim, será possível visitar cerca de 215 milhões de habitantes em todo o país. Isto é, consultando mais de 70 milhões de domicílios em 5.570 municípios.

Desse modo, a intenção do estudo é indicar quais são as características destes domicílios e da população.

Isto é, qual é, por exemplo, sua identificação étnico-racial, estado civil (taxa de nupcialidade), como se compõe o núcleo familiar, quantidade de filhos (taxa de fecundidade), qual é sua religião ou culto, se há pessoas com deficiência e quais são elas, dentre diversos outros dados.

Assim, essa pesquisa é muito importante para entender melhor a sociedade brasileira, servindo de base para políticas públicas. Por esse motivo, ela ocorre de forma frequente.

IBGE abre novo processo com 36 vagas

Além do concurso com as vagas acima, o IBGE também lançou um novo processo seletivo simplificado (PSS) para o Censo 2022.

Desse modo, em um PSS, a seleção ocorre com etapas mais simples e rápidas, portanto, os candidatos devem se atentar. As inscrições se encerram em breve!

Serão 36 vagas que irão atuar em um total de 28 municípios do estado de Paraná. Assim, estas oportunidades se destinam ao cargo de Agente Censitário nas seguintes áreas:

Administrativo e de Informática (ACAI), com inscrições até 30 de maio .

(ACAI), . Municipal (ACM), com inscrições até 1º de junho .

(ACM), com inscrições . Supervisor (ACS), com inscrições até 1º de junho.

Então, aqueles que se interessam pelas vagas precisam realizar a inscrição por meio do site do próprio Instituto. O ponto positivo do PSS é que não haverá taxa de inscrição para os candidatos.

Antes de tudo, no entanto, é importante que o cidadão tenha plena ciência das regras do edital e conheça os requisitos dos cargos.

Nesse sentido, todas as funções exigem ensino médio completo. Contudo, aqueles que tiverem mais formações irão receber mais pontos na Avaliação de Títulos, etapa única do certame.

A remuneração inicial de cada cargo será de:

R$ 1.700 para o Agente Censitário Administrativo.

R$ 2.100 para o Agente Censitário Municipal.

Por fim, de R$ 1.700 para o Agente Censitário Municipal.

Além disso, todos estes profissionais também poderão contar com Vale Alimentação e Auxílio Transporte.