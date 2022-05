IBGE recebe inscrições até dia 13 para concurso com salário de até R$ 3 mil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estátistica (IBGE) está com inscrições abertas para contratação temporária de novos agentes de pesquisa e mapeamento, além de supervisores de coleta e qualidade.

Ao todo são 25 vagas distribuidas em nove estados. Os candidatos precisam ter ensino médio completo para concorrer a uma das vagas.

A abertura deste processo seletivo é uma continuidade dos Processos Seletivos Simplificados do IBGE editais nº 03/2021 e nº 05/2021.

Inscrições para concurso IBGE

O concurso público para agentes do IBGE iniciou as inscrições no dia 09 de maio e os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas tem somente até o dia 13 de maio para se inscrever.

Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos.

As inscrições podem ser realizadas de modo online ou presencial. Para realizar a inscrição online, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição disponivel no site do instituto e enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga e função para as quais deseja concorrer.

Junto com a ficha de inscrição, o candidato deverá anexar cópia do documento de identidade e da documentação que comprove o título acadêmico.

A relação de e-mails das Unidades Estaduais e o formulário de inscrição está disponiveis no edital.

Já os candidatos que desejam realizar a inscrição presencialmente devem comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE mencionados no edital, apresentando cópia do documento de identidade e do título acadêmico.

Vagas e salários concurso IBGE

O novo concurso para o IBGE prevê 22 novas vagas para o cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento e três vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade.

Desse total, 20% são reservadas para pessoas com deficiência (Pcd) e para pessoas que se autodeclararem pretas ou pardas no momento da inscrição.

As vagas para o concurso são destinadas para as cidades de acordo com os cargos, conforme segue:

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Formiga (MT);

Barra do Bugre (MT);

Sinop (MT);

Paranavaí (PR);

Pato Branco (PR);

Rio Negro (PR);

Tapejara (RS);

Brusque (SC);

Avaré (SP);

Supervisor de Coleta e Qualidade

Araguari (MG);

Veranopólis (RS);

Araranguá (SC);

A remuneração prevista para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento é de R$ 1.387,50, enquanto o cargo de supervisor de coleta e qualidade prevê remuneração de R$ 3.100,00.

A carga horária prevista para ambos os cargos é de 40 horas semanais, o equivalente a oito horas de trabalho por dia.

O contratado também terá direito a auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar e férias e 13º salário proporcionais ao período de contratação.

A duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado. Vale lembrar que os contratados serão avaliados mensalmente nos três primeiros meses do contrato e nos últimos três meses do contrato.

Atribuições para os cargos concurso IBGE

O Agente de Pesquisas e Mapeamento é o profissional responsável por realizar visitas domiciliares e comerciais com o objetivo de realizar levantamentos estátisticos.

O profissional realiza e agenda entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-estabelecido.

Cabe também ao agente de pesquisa entrega e transmitir ao seu superior os questionários preenchidos, além de dar suporte à realização e atualização dos levantamentos geográficos, entre muitas outras atribuições.

Já o cargo de Supervisor de Coleta e Qualidade é o profissional responsável por organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho.

O profissional também gerencia os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos.

O supervisor ainda acompanha o desenvolvimento da coleta de dados buscando a qualidade da informação, além de outras funções importantes.

Processo de seleção concurso IBGE

Os candidatos inscritos no concurso público do IBGE passarão por uma única etapa de seleção, de caratér classificatório.

De acordo com o edital, a seleção será feita apenas pela análise de títulos, respeitando a formação acadêmica de cada candidato.

Para cada título apresentado pelo candidato será atribuída uma pontuação correspondente, conforme o edital.

A divulgação do resultado final do concurso será publicada no dia 27 de maio de 2022.

Acesse o edital completo para maiores informações sobre o processo seletivo do concurso do IBGE.