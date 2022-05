Idosa fica ferida ao cair em ônibus no bairro de Jaraguá

Uma idosa, de 64 anos, ficou ferida após um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 20, dentro de um ônibus de transporte urbano no bairro de Jaraguá, em Maceió. A mulher precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), solicitado por agentes do Programa Ronda no Bairro (PRB), que…

Uma idosa, de 64 anos, ficou ferida após um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 20, dentro de um ônibus de transporte urbano no bairro de Jaraguá, em Maceió.

A mulher precisou ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), solicitado por agentes do Programa Ronda no Bairro (PRB), que prestaram os primeiros socorros à vítima.

A reclamava de muitas dores e foi conduzida a um hospital particular no bairro do Farol.

Foi o motorista do coletivo que pediu ajuda a viatura que fazia patrulhamento nas proximidades do estacionamento do bairro. Linha e empresa de ônibus não foram informados.