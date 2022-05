IF Sudeste MG abre período de inscrição do Vestibular 2022/2 via Enem

O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu nesta sexta-feira, dia 20 de maio, o período de inscrição do Vestibular 2022/2, cuja seleção será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições são gratuitas.

De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até o dia 20 de junho e devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do IF Sudeste MG.

Conforme estabelecido no edital, os interessados deverão usar as informações de login e senha do cadastro gov.br para realizar as inscrições.

A classificação dos inscritos no processo seletivo será feita a partir da análise de histórico escolar para os cursos técnicos. Para os cursos de graduação, a classificação será feita a partir das notas do Enem. Nesse caso, será preciso enviar o boletim de desempenho do Enem.

Conforme o edital, serão aceitas as notas de 2015 a 2021. Para participar, os candidatos não podem ter tirado zero em nenhuma das provas do exame. Os candidatos podem consultar a relação completa de documentos necessários e todas as regras da seletiva no site do Instituto.

Vagas

O IF Sudeste MG está ofertando 789 vagas em cursos distribuídos em seis campi: Juiz de Fora, Manhuaçu, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá. A seleção visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Metade das vagas estão reservadas para estudantes egressos de escolas da rede pública, com percentual para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

De acordo com os editais, as vagas ofertadas são para os oito cursos superiores e também para os cursos técnicos. No caso dos cursos técnicos, haverá oportunidades para os concomitantes e para os subsequentes.

