IFAP divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2022/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) divulgou as datas e regras do Processo Seletivo 2022/2. De acordo com o Instituto, as inscrições devem ser feitas no período de 30 de maio a 20 de junho.

De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições exclusivamente on-line, por meio do site do IFAP. Podem se inscrever pessoas que já tenham concluído o ensino médio e que desejem uma qualificação profissional de nível técnico.

Ainda conforme o edital, a oferta do IFAP para o Processo Seletivo 2022/2 é de 560 vagas para 12 cursos técnicos subsequentes ao ensino médio. As oportunidades são para cursos ministrados nos campi Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Porto Grande e Santana, além do Centro de Referência de Pedra Branca do Amapari.

Seleção

A classificação dos candidatos será feita a partir do desempenho escolar dos inscritos no ensino médio. Desse modo, o IFAP fará a análise das notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. Nesse sentido, os candidatos deverão inserir os dados solicitados no ato da inscrição.

Conforme indica o edital, a análise documental será feita a partir dos documentos anexados no sistema no ato da inscrição. Portanto, será preciso seguir as orientações do edital para o envio da documentação.

Segundo o IFAP, haverá reserva de metade das vagas para candidatos que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública. Dentre essas vagas, há percentual candidatos com renda familiar per capta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

